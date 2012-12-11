مرکز تخصصی "سلامت" در پایانه بیله سوار ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه سالانه بالغ بر 400 هزار نفر از اتباع آذری از طریق این پایانه وارد مرزهای کشور می شود، اضافه کرد: دلیل عمده سفر گردشگران خارجی به استان و استانهای مجاور درمان است.

این مسئول متذکر شد: با توجه به اینکه گردشگری سلامت اقامت طولانی و هزینه های درمانی را ایجاب می کند اگر حداقل هزینه کرد مسافران 200 دلار باشد سالانه نزدیک به 40 میلیون دلار از این طریق عاید استان خواهد شد.

ندایی معتقد است به منظور رفع بی نظمیهای موجود مرکز تخصصی گردشگری با سه محور درمان، راهنمایی و گردشگری باید در این پایانه راه اندازی شود.

وی برگزاری کارگروه های گردشگری به صورت مستقل را پس از یک دوره تجمیع با کارگروههای دیگر فرصتی برای بررسی و ارزیابی طرحهای این دوره برشمرد و افزود: مهمترین پروژه های در دست اجرای حوزه گردشگری می تواند در این کارگروه توسط دستگاههای ذیربط بررسی شود.

بیماران اتباع آذری به استانهای دیگر برده می شوند

در این جلسه فرماندار بیله سوار نیز با انتقاد از بی نتیجه بودن جلسات ساماندهی پایانه بیله سوار اضافه کرد: هم اکنون پزشکی در محل پایانه استقرار یافته تا خدمات اولیه را به بیماران آذری ارائه داده و به مراکز درمانی معتبر استان معرفی کند، اما به محض خروج مسافر از پایانه با ترغیب رانندگان، این بیماران از مراکز درمانی استانهای مجاور به خصوص استان آذربایجان شرقی سردر می آورند.

رسول زیبا نژاد تصریح کرد: رانندگان و دلالانی از مراکز درمانی خصوصی استان آذربایجان شرقی در این پایانه اجیر شده اند تا با ترغیب بیماران اتباع جمهوری آذربایجان را به استان خود هدایت کنند.

به عقیده این مسئول ضعف اسکان و پذیرایی و راهنمایی مسافران موجب دامن زدن به این موضوع شده است.

فرماندار بیله سوار تاکید کرد: بی نظمی در هدایت مسافران و سواستفاده رانندگان موجب تشدید برخی نا امنی ها و از آن جمله افزایش سرقت در پایانه شده است.

زیبا نژاد اضافه کرد: در صورتی که کارگروه تخصصی در این خصوص در شهرستان بیله سوار تشکیل شود مشکلات جاری بررسی و راهکارهای عملی برای آن ارائه خواهد شد.

تردد مسافران پایانه بیله سوار ساماندهی شود

در این جلسه استاندار اردبیل با تاکید به ضرورت ساماندهی تردد مسافران پایانه مرزی بیله سوار تصریح کرد: سر درب این پایانه در مراحل پایانی ساخت است و ساختمان اداری ترخیص مسافران نیز تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسد.

اکبر نیکزاد با بیان اینکه 10 درصد از مجموع 3.5 میلیون گردشگر خارجی سال گذشته کشور از این استان وارد کشور شده اند، اضافه کرد: به دلیل وسعت پذیرش مهمانان خارجی ضروری است مشکلات امنیتی، درمانی و ترخیص مسافران ساماندهی شود.

در پایان این جلسه با تاکید استاندار تشکیل جلسه ای به منظور بررسی پایانه مرزی بیله سوار و تشکیل مرکز "سلامت" در اولین فرصت ممکن در آن تصویب شد.