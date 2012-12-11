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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

طبسی:

لزوم ایجاد مدیریت متمرکز در حوزه معماری ایرانی و اسلامی/اعتبارات ناچیز است

لزوم ایجاد مدیریت متمرکز در حوزه معماری ایرانی و اسلامی/اعتبارات ناچیز است

مشهد - خبرگزاری مهر: استاد یار دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با بیان اینکه ایجاد یک مدیریت متمرکز در حوزه معماری ایرانی و اسلامی ضرور است، گفت: با ایجاد مدیریت متمرکز می توان قطب هایی را برای پژوهش در حوزه معماری ایرانی اسلامی تشکیل داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسحن طبسی، ظهر سه شنبه در حاشیه همایش ملی پژوهش در هنرهای ایرانی اسلامی اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی در پژوهش های ایرانی اسلامی این است که الویت های کشور در حوزه تحقیقات مباحث دیگری بوده و اعتباراتی که در این زمینه داده می شود ناچیز و پراکنده است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه مدونی برای تحقیق و پژوهش در زمینه معماری ایرانی و اسلامی وجود ندارد، افزود: مقدار ناچیز اعتبارات نیز  نتیجه مشخصی را در این حوزه به دنبال نداشته و پس از مدتی با تعدادی اثر علمی که اسباب ترقی یک گروه و شخص خاصی را در پی دارد مواجه هستیم.

ترسیم نقشه راه

وی تصریح کرد: همچین کشور علی رغم سرمایه گذاری بر روی نیروهای متخصصی که توانستند جایگاه علمی را در زمینه پژوهش های ایرانی اسلامی بدست آورند برنامه ای برای معماری ایرانی و اسلامی ندارد.

طبسی ادامه داد: اگر طی سال های اخیر برنامه هایی در زمینه پژوهش اجراء شده بی تردید در قبال گستردگی و عظمت هنر و معماری ایران بسیار ناچیز بوده است.

وی با تاکید بر اینکه برای پژوهش موفق در زمینه معماری ایرانی و اسلامی باید نقشه راه ترسیم شود، گفت: وضع موجود معماری ایرانی و اسلامی نشان می دهد که علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اسلامی شدن شهرها وزارت راه و شهرسازی برنامه ای مدون و اصولی را دراین خصوص مشخص و طراحی نکرده است.

وی با بیان اینکه اگر مشکلی در شهر ایجاد می شود یک پژوهشگر نباید جبهه بگیرد، افزود: ما با مشکلات فراوانی در شهر مواجه هستیم و در این مشکلات هم شهرداری و هم پژوهشگران مقصرند.

رابطه سالاری  درحوزه طرح های پژوهشی

وی یادآور شد: ما برای محاسبه بتن یک ساختمان مقررات بین المللی ساختمان و ضوابط مشخصی داریم اما برای معماری ایرانی و اسلامی برنامه ای وجود ندارد.

طبسی تصریح کرد: نداشتن نقشه راه و برنامه ای مدون سبب شده که دستگاه های اجرایی خود راسا وارد عمل شوند و با رابطه سالاری  و ارائه طرح های پژوهشی به برخی از اشخاص، تحقیقی با کیفیت پایین را تولید کنند.

وی ادامه داد: هرچند در برخی از موارد دستگاه های اجرایی پژوهش های خوبی را در حوزه معماری ایرانی و اسلامی ارئه داده اند اما در مجموع تا برنامه ای مدون در این خصوص وجود نداشته باشد گره ای از مشکل باز نمی شود.

هزینه نادرست در حوزه تحقیق و پژوهش

استادیار دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی رویکردی به پژوهش ندارند و سال ها هزینه نادرست دراین زمینه صرف شده است.

وی تاکید کرد: تحقیقاتی که توسط دستگاه های اجرایی به صورت کتابچه منتشر شده در حال خاک خوردن بوده و نتایج کاربردی به دنبال نداشته است.

وی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: از سویی پژوهشگران نیز در بسیاری موارد روش تحقیق کردن در زمینه معماری ایرانی اسلامی را بلد نیستند و این امر در حالی روی می دهد که معلم روش تحقیق نیز هنوز پژوهش اصول اولیه پژوهش را نمی داند.

طبسی تصریح کرد: چاره اصلی این است که همه وظایف خود را بدانند و مسئولیت شان را بشناسند زیرا در صورتی که یک پژوهشگر بگوید دستگاه اجرایی به ما کار نمی دهد و وزارت خانه برنامه ندارد تنها بهانه آورده است.

کد مطلب 1763637

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