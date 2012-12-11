لزوم ایجاد مدیریت متمرکز در حوزه معماری ایرانی و اسلامی/اعتبارات ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، مسحن طبسی، ظهر سه شنبه در حاشیه همایش ملی پژوهش در هنرهای ایرانی اسلامی اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی در پژوهش های ایرانی اسلامی این است که الویت های کشور در حوزه تحقیقات مباحث دیگری بوده و اعتباراتی که در این زمینه داده می شود ناچیز و پراکنده است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه مدونی برای تحقیق و پژوهش در زمینه معماری ایرانی و اسلامی وجود ندارد، افزود: مقدار ناچیز اعتبارات نیز نتیجه مشخصی را در این حوزه به دنبال نداشته و پس از مدتی با تعدادی اثر علمی که اسباب ترقی یک گروه و شخص خاصی را در پی دارد مواجه هستیم.

ترسیم نقشه راه

وی تصریح کرد: همچین کشور علی رغم سرمایه گذاری بر روی نیروهای متخصصی که توانستند جایگاه علمی را در زمینه پژوهش های ایرانی اسلامی بدست آورند برنامه ای برای معماری ایرانی و اسلامی ندارد.

طبسی ادامه داد: اگر طی سال های اخیر برنامه هایی در زمینه پژوهش اجراء شده بی تردید در قبال گستردگی و عظمت هنر و معماری ایران بسیار ناچیز بوده است.

وی با تاکید بر اینکه برای پژوهش موفق در زمینه معماری ایرانی و اسلامی باید نقشه راه ترسیم شود، گفت: وضع موجود معماری ایرانی و اسلامی نشان می دهد که علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اسلامی شدن شهرها وزارت راه و شهرسازی برنامه ای مدون و اصولی را دراین خصوص مشخص و طراحی نکرده است.

وی با بیان اینکه اگر مشکلی در شهر ایجاد می شود یک پژوهشگر نباید جبهه بگیرد، افزود: ما با مشکلات فراوانی در شهر مواجه هستیم و در این مشکلات هم شهرداری و هم پژوهشگران مقصرند.

رابطه سالاری درحوزه طرح های پژوهشی

وی یادآور شد: ما برای محاسبه بتن یک ساختمان مقررات بین المللی ساختمان و ضوابط مشخصی داریم اما برای معماری ایرانی و اسلامی برنامه ای وجود ندارد.

طبسی تصریح کرد: نداشتن نقشه راه و برنامه ای مدون سبب شده که دستگاه های اجرایی خود راسا وارد عمل شوند و با رابطه سالاری و ارائه طرح های پژوهشی به برخی از اشخاص، تحقیقی با کیفیت پایین را تولید کنند.

وی ادامه داد: هرچند در برخی از موارد دستگاه های اجرایی پژوهش های خوبی را در حوزه معماری ایرانی و اسلامی ارئه داده اند اما در مجموع تا برنامه ای مدون در این خصوص وجود نداشته باشد گره ای از مشکل باز نمی شود.

هزینه نادرست در حوزه تحقیق و پژوهش

استادیار دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی رویکردی به پژوهش ندارند و سال ها هزینه نادرست دراین زمینه صرف شده است.

وی تاکید کرد: تحقیقاتی که توسط دستگاه های اجرایی به صورت کتابچه منتشر شده در حال خاک خوردن بوده و نتایج کاربردی به دنبال نداشته است.

وی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: از سویی پژوهشگران نیز در بسیاری موارد روش تحقیق کردن در زمینه معماری ایرانی اسلامی را بلد نیستند و این امر در حالی روی می دهد که معلم روش تحقیق نیز هنوز پژوهش اصول اولیه پژوهش را نمی داند.

طبسی تصریح کرد: چاره اصلی این است که همه وظایف خود را بدانند و مسئولیت شان را بشناسند زیرا در صورتی که یک پژوهشگر بگوید دستگاه اجرایی به ما کار نمی دهد و وزارت خانه برنامه ندارد تنها بهانه آورده است.