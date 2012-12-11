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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

در چهارمحال و بختیاری/

میزان پیشرفت اولین هتل چهار ستاره 85 درصداست

میزان پیشرفت اولین هتل چهار ستاره 85 درصداست

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی چهار محال و بختیاری گفت: اولین هتل چهار ستاره چهار محال و بختیاری 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر صادقی پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی چهار محال و بختیاری اظهار داشت: این هتل چهار ستاره از سال 84 شروع به ساختن کرده است.

وی تصریح کرد: زیر بنا هتل چهارستاره این استان شش هزار متر و دارای پنج طبقه است  و پیشرفت فیزیکی آن تا کنون 85 درصد بوده است.

صادقی ادامه داد: برآوردی که برای ساخت این هتل شده شش میلیارد تومان بوده که چهار میلیارد تومان آن سرمایه گذار در این بخش سرمایه گذاری کرده است.

وی اذعان داشت: برای ساخت این هتل یک میلیارد تومان اعتبار دولتی اختصاص داده شده است.

صادقی بیان داشت: درصورت به بهره برداری رساندن پروژه، اشتغالزایی  که در این طرح صورت می گیرد 80 نفر است.

معاون میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی چهار محال و بختیاری یادآور شد: 150 تخت اقامتی، مجتمع ورزشی، استخر، رستوران، سفره خانه سنتی، چهارسالن اجتماعات و... از جمله امکانات این هتل است.

کد مطلب 1763638

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