  1. جامعه
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

دستجردی خبر داد؛

وصول 850 میلیون دلار ارز دارو/انتقاد از اولویت بندی ارز مرجع

وصول 850 میلیون دلار ارز دارو/انتقاد از اولویت بندی ارز مرجع

وزیر بهداشت گفت: از مجموع 2.5 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای دارو تاکنون فقط 850 میلیون دلار ارز تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: یک سوم ارز مورد نیاز دارو تامین شده است.

وی افزود: 150 میلیون دلار ارز نیز برای تهیه ملزومات و تجهیزات پزشکی مورد نیاز تامین شده است که در مجموع می توان گفت از شهریور امسال به این طرف بانک مرکزی یک میلیارد دلار ارز مرجع برای تامین دارو و ملزومات پزشکی به وزارت بهداشت اختصاص داده است.

دستجردی با انتقاد از روند اولویت بندی اختصاص ارز مرجع به صنایع مختلف اظهار داشت: تجهیزات پزشکی و دارو آن طور که لازم است در این اولویت بندی ها لحاظ نشده است. متاسفانه حتی در ویرایشهای مختلف فهرست اولویت بندی ها، نقش وزارت بهداشت جدی گرفته نشده است.
 

کد مطلب 1763639

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