وصول 850 میلیون دلار ارز دارو/انتقاد از اولویت بندی ارز مرجع

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: یک سوم ارز مورد نیاز دارو تامین شده است.

وی افزود: 150 میلیون دلار ارز نیز برای تهیه ملزومات و تجهیزات پزشکی مورد نیاز تامین شده است که در مجموع می توان گفت از شهریور امسال به این طرف بانک مرکزی یک میلیارد دلار ارز مرجع برای تامین دارو و ملزومات پزشکی به وزارت بهداشت اختصاص داده است.

دستجردی با انتقاد از روند اولویت بندی اختصاص ارز مرجع به صنایع مختلف اظهار داشت: تجهیزات پزشکی و دارو آن طور که لازم است در این اولویت بندی ها لحاظ نشده است. متاسفانه حتی در ویرایشهای مختلف فهرست اولویت بندی ها، نقش وزارت بهداشت جدی گرفته نشده است.

