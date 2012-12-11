وصول 850 میلیون دلار ارز دارو/انتقاد از اولویت بندی ارز مرجع

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: یک سوم ارز مورد نیاز دارو تامین شده است.
وی افزود: 150 میلیون دلار ارز نیز برای تهیه ملزومات و تجهیزات پزشکی مورد نیاز تامین شده است که در مجموع می توان گفت از شهریور امسال به این طرف بانک مرکزی یک میلیارد دلار ارز مرجع برای تامین دارو و ملزومات پزشکی به وزارت بهداشت اختصاص داده است.
دستجردی با انتقاد از روند اولویت بندی اختصاص ارز مرجع به صنایع مختلف اظهار داشت: تجهیزات پزشکی و دارو آن طور که لازم است در این اولویت بندی ها لحاظ نشده است. متاسفانه حتی در ویرایشهای مختلف فهرست اولویت بندی ها، نقش وزارت بهداشت جدی گرفته نشده است.
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