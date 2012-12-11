استقرار 10 سایت برفروبی و 140 مخزن شن و نمک در منطقه 20 تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم بابایی با تأکید بر آمادگی کامل و شبانه روزی سایتهای برفروبی این منطقه، گفت: با مشارکت شهروندان مبنی بر رعایت پاکیزگی نهرها و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در هنگام بارش نزولات آسمانی، مشکل آبگرفتگی و لغزندگی به حداقل می رسد و شهروندان می توانند به راحتی در معابر شهری تردد کنند.

وی به استقرار سایتهای برفروبی در سطح نواحی هفتگانه اشاره کرد و افزود: هفت سایت اصلی در پل عبدالرحمان صوفی، خیابانهای شهید غیبی، شهید امانی جنوبی، دهخدا، میثم، ورامین و روستای غنی آباد و سه سایت فرعی در خیابان شهید رجایی جنب بیمارستان هفتم تیر، میدان شهید بروجردی و میدان شهدای شاملو مستقر شده است که به امکانات مکانیکی، کیسه های شن و نمک و نیروهای آماده باش خدمات شهری مجهز هستند و در هنگام نیاز خدمات مطلوب به شهروندان ارائه می شود.

بابایی به نصب بیش از 140 دستگاه مخازن شن و نمک در نقاط حساس برای استفاده عموم شهروندان اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر موارد مورد اشاره، ستاد مرکزی برفروبی منطقه نیز مجهز به ایستگاه تولید محلول ضد یخ است که در مواقع ضروری نسبت به محلول پاشی در سطح معابر و محلهای پرتردد اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: دپوی بیش از دو هزار تن شن مخصوص، استقرار ماشین آلات از جمله کامیون تیغه دار برفروب، دستگاه مکنده هشت هزار لیتری آب، نیسان مجهز به مخزن پخش کن شن مخصوص، لودر، بابکت، بیل مکانیکی، بالابر، گریدر، جرثقیل و نیروهای انسانی که مجهز به ملزومات فردی و کارگری هستند از جمله تمهیداتی است که در سایت مرکزی برفروبی شهرداری منطقه 20 تهران برای مقابله با تبعات ناشی از بارشهای زمستانه در نظر گرفته شده است.

کارگاه آموزشی"رفتارهای شایسته ترافیکی" در مدارس منطقه 20 تهران

در راستای ارتقای آگاهی دانش آموزان در خصوص قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی، کارگاه آموزشی رفتارهای شایسته ترافیکی در مدارس شهرداری منطقه 20 تهران برگزار شد.

شهردار ناحیه 3 منطقه 20 تهران با اعلام این خبر گفت: به همت واحد آموزش شهروندی اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه 3 در راستای ارتقای آگاهی دانش آموزان در خصوص قوانین مقرارت راهنمایی ورانندگی کارگاه آموزشی رفتارهای ترافیکی و عبورومرور در مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت معصومه(س) تشکیل شد.

محمد خوشی افزود: در این کارگاه کارشناس حوزه ترافیک شهرداری منطقه ضمن آموزش علائم ترافیکی، پیرامون قوانین عبور و مرور واستفاده صحیح از پلهای هوایی، رعایت حق تقدم عابرین در عبور از خیابانها، مشکلات ترافیکی شهر تهران و لزوم آموزش قوانین راهنمائی و رانندگی به کودکان و نوجوانان و فرهنگ ترافیک، قوانین و هنجارهای راهنمایی و رانندگی توضیحات مفیدی را بیان کرد.

گفتنی است، این سلسله آموزشها در فضاهای آموزشی به صورت مستمر برگزار می شود.