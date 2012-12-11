پنج نمایشگاه پژوهشی در دانشگاه قزوین برپا می شود

هادی سرگلزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جایگاه پژوهش در سطح جهان روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند و با توجه به روش ها و ابزارهای جدید، رقابت ها در صنعت و تجارت جدی تر می شود.

معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین افزود: با توجه به تحریم های کنونی، کشورمان به دلیل این که در این رقابت جهانی، خواهان حضور جدی است، با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری که امسال را سال تولید ملی نام گذاری کردند می بایست به امر پژوهش اهمیت بیشتری دهیم و این ذهنیت را فراگیر کنیم.

وی افزود: خوشبختانه هر سال توجه به امر پژوهش در کشور بیشتر از گذشته می شود و در حال حاضر اکثر بخش های دولتی، غیردولتی و صنعت به دنبال اجرای عملکردهای پژوهشی هستند.

سرگلزایی در ادامه به دیدگاه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اهمیت پژوهش اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکید ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر این که باید منابع مالی جدیدی به غیر از شهریه ها در دانشگاه آزاد اسلامی تعریف شود به همین منظور امسال با حمایت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، حرکت های خوبی در حوزه معاونت پژوهشی این دانشگاه انجام شده که افزایش درآمد از فعالیت های پژوهشی و تعریف و توزیع بودجه پژوهشی در دانشکده های دانشگاه از جمله این برنامه هاست.

وی تصریح کرد: توزیع بودجه پژوهشی دانشگاه و غیرمتمرکز کردن بودجه موجب درگیر کردن دانشکده ها در فعالیت های پژوهشی و ایجاد انگیزه در بین مسئولان پژوهشی دانشکده ها شده که این امر برای اولین بار و با حمایت موسی خانی صورت گرفته و نتایج بسیار خوبی را به همراه داشته است.

معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه قزوین یادآورشد: برنامه های ویژه ای در هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین پیش بینی شده که برگزاری مراسم انتخاب استادان برتر پژوهشی، تقدیر از پایان نامه های برتر پژوهشی دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تقدیر از دانشجوی برتر پژوهشی دانشگاه از برنامه های ویژه در این هفته است.

سرگلزایی بیان کرد: برگزاری 16 سخنرانی علمی با حضور استادان برتر کشور، برگزاری 18 کارگاه آموزشی و برپایی چندین نمایشگاه با عنوان ارائه دست آوردهای پژوهشی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این هفته است.

وی سپس به برگزاری جشنواره"از ایده تا پدیده" در این دانشگاه اشاره و تصریح کرد: مرکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین امسال در آغاز فعالیت خود، برنامه های خوبی در نظر گرفته که از جمله آن ها برگزاری مسابقه ایده تا پدیده است تا دانشجویانی که ایده کارآفرینی دارند فضایی برای ارائه و طرح ایده هایشان فراهم شود که پس از داوری طرح های برتری که قابلیت اجرایی شدن و تبدیل محصول را داشته باشند انتخاب می شوند.

این مسئول یادآور شد: در همین راستا چند کارگاه آموزشی با عنوان از ایده تا پدیده و تبدیل ایده به محصول و کارگاه نوشتن طرح کسب و کار تقدیر از ایده های برتر برگزار خواهد شد.