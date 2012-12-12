حضورتیم راگبی استان فارس در مسابقات ساحلی کیش

مجبد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات راگبی ساحلی کیش با حضور 12 تیم از سراسر کشور در روزهای 23 تا 26 آذر ماه در کیش برگزار می شود و به احتمال قوی تیم اول به تورمنت خارج کشور اعزام می شود.

وی ادامه داد: به دلیل کمبود بودجه و نداشتن اسپانسر در این مسابقات تیم راگبی فارس شرکت نمی کنند و تیم باشگاهی اوتانا به نمایندگی از استان در رقابت ها شرکت می کنند که 30 درصد از بازیکنان این تیم عضو تیم راگبی استان فارس هستند.

آموزش راگبی به پنج هزار نفر در فارس

رئیس کمیته راگبس استان فارس تصریح کرد: در فارس علاقمندان بسیاری در رشته راگبی وجود دارد به گونه ای که تاکنون بیش از پنج هزار نفر در فارس در این رشته ورزشی آموزش دیده اند و هم اکنون چهار باشگاه در شیراز و یک باشگاه در سپیدان در این رشته ورزشی فعالیت می کنند.

محمدی ادامه داد: توانایی های واستعدادهای فراوان ورزشکاران استان در رشته راگبی باعث شده تا در مسابقات لیگ برتر راگبی کشور، فارس مقام اول را کسب کند و بیش از 9 نفر از ورزشکاران به تیم ملی دعوت شوند.

وی تاکید کرد: به همت مسئولان ورزش و جوانان استان ،تیم راگبی فارس تنها تیمی است که در سطح کشور دارای زمین مخصوص برای تمرینات خود است که در صورت مساعدت و همکاری این زمین می تواند به زمین راگبی غرب آسیا تبدیل شود.

عدم توجه یکسان مسئولان به رشته های ورزشی

رئیس کمیته راگبی استان فارس همچنین خواستار توجه یکسان مسئولان ورزشی به تمامی رشته ها شدو بیان کرد: عدم حمایت مالی و معنوی مسئولان باعث شده تا ورزشکاران بیشتر رشته ها انگیزه ای برای ورزش کردن نداشته باشند و هرروز تعداد تیم های ورزشی کاهش یابد.