به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال پیش از ظهر امروز با حضور علی کفاشیان، مهدی محمدنبی، هادی آیت اللهی، غلامرضا بهروان، فریده شجاعی، علیرضا رحیمی، شهاب الدین عزیزی خادم، فریدون اصفهانیان، حیدر بهاروند و امیرحسین حسینی پیش ازظهر امروز در دفتر رئیس فدراسیون برگزار شد.

در ابتدای این نشست، علی کفاشیان با اشاره به سفرش به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا و شرکت در جلسات مختلف این کنفدراسیون گفت: پس از شرکت در جلسات مختلف AFC، در نشست کمیته مسابقات حضور پیدا کردم و همچنین در جلسات و نشست‌های کمیته باشگاه‌های حرفه‌ای آسیا و دیگر جلسات مرتبط با آن، نظرات خود را ارائه دادیم.

وی افزود: با توجه به تعیین سهمیه در این کمیته توانستیم سهمیه ایران را در رقابت‌های فصل پیشرو لیگ قهرمانان آسیا به سه سهمیه مستقیم و یک پلی آف برسانیم و اکثر استادیوم‌های وابسته به باشگاه لیگ برتری هم مجوز حرفه‌ای بودن گرفتند. امیدواریم با تمام این تفاسیر در تیم‌‎های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا نتایج خوبی بگیرند و همچنین تیم صبای قم با پیروزی در بازی پلی‌آف بتواند در مرحله گروهی حضور پیدا کند.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد سایر جلسات اعضای ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اظهار داشت: دبیرکل فدراسیون در جلسات کمیته بازاریابی شرکت کرد و درخشان هم در کمیته مالی که بسیاری از موارد مربوط به بودجه‌های سال کنفدارسیون فوتبال آسیاست، حضور یافت. همچنین موارد متعددی در کمیته توسعه AFC که دکتر علیزاده عضو آن است مطرح شد.

وی اضافه کرد: از اقدامات ایران در خصوص تلاش‌هایش در بحث ویژن تقدیر و تشکر به عمل آمد و ایران به عنوان یک الگو در آسیا انتخاب و قرار شد به سایر کشورها در این زمینه کمک کند. از سوی دیگر حسین عسگری نیز در جلسه کمیته داوران شرکت و بحث‌های خوبی درباره حضور داوران ایرانی در رقابت‌های بین المللی مطرح شد . فریده شجاعی هم در جلسات کمیته بانوان شرکت کرد و درباره رشد و توسعه فوتبال بانوان ایران در آسیا آخرین گزارشات ارائه شد.

کفاشیان همچنین تصریح کرد: در بخش فوتسال هم ترابیان در جلسات کمیته فوتسال شرکت کرد و مرتضی محصص هم در جلسات کمیته فنی حضور یافت و حتی ایشان در انتخاب بهترین بازیکنان فوتبال آسیا هم نظر داد. در کل ما در 6 بخش کاندیدا بودیم، توانستیم در بخش فدراسیون‌ها به عنوان بهترین فدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شویم.

وی با اشاره به اینکه چهار سال پیش فدراسیون ایران به عنوان بهترین فدراسیون انتخاب شده و دو سال قبل هم در جمع کاندیدها حضور داشت، افزود: به هر جهت کنفدراسیون فوتبال آسیا با توجه به گزارش عملکردی که از کمیته اخذ و برای آنها ارسال کردیم، نظرات کارشناسی خود را به طور مجاز از هر کمیته‌‍اش اخذ کرد و با توجه به معیارهای خود، فدراسیون ایران را به عنوان برتر انتخاب کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: در طول سال بخشنامه‌های AFC را به صورت کامل اجرا می‌کنیم و کنفدراسیون هم به صورت مجزا آنها را بررسی می‌کند و نظر می‌دهد. سپس کنفدراسیون با بررسی فعالیت‌ها و دیگر موارد در چارچوب استانداردهای بین‌المللی در بخش‌‍های مختلف امتیاز می‌دهد تا بهترین فدراسیون را انتخاب کند.

وی در ادامه با اشاره به رضایت AFC از فعالیت‌های فدراسیون در بخش فوتبال پایه، گفت: AFC در بخش جوانان و فوتبال پایه بسیار راضی بودند و همچنین اعلام کردند که تیم‌های ما رشد بسیار خوبی داشتند. همچنین در بخش بانوان رشد بسیار خوبی داشتیم و تیم جوانان ما در ویتنام نتایج خوبی گرفت و تیم نوجوانان هم به مرحله دوم صعود کرد.

کفاشیان خاطرنشان کرد: تیم ملی فوتسال بانوان در جام جهانی کوچک پرتغال نتایج قابل قبولی گرفت و این اتفاقات نشان دهنده توسعه فوتبال بانوان در ایران است که AFC توجه ویژه‌ای به آن دارد.

وی از ادغام هیات رئیسه لیگ برتر و لیگ دسته اول خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت لیگ یک و ارتباط مستقیم با لیگ برتر و حضور بهترین بازیکنان ایران در این دو لیگ و همچنین با توجه به اینکه در تلاشیم استانداردسازی باشگاه‌ها و لیگ‌ها را از لیگ برتر به دسته اول انتقال دهیم، قرار شد که هیات رئیسه لیگ‌های برتر و یک ادغام شوند که شش عضو این هیات رئیسه شامل چهار مدیرعامل لیگ برتری و دو مدیرعامل لیگ یکی انتخاب می‌شوند.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در پایان گفت: شش عضو از روسای هیات‌ها که شامل چهار هیاتی که استانش تیم لیگ برتری دارد و دو رئیس هیاتی که استانش در لیگ یک نماینده دارد، انتخاب خواهد شد.