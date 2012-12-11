شعر زندگی در گالری نقش جهان/ تمدید زمان ارسال اثر به جشنواره تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ارسال آثار به پنجمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر با توجه به تقاضای هنرمندان تا 15 دی ماه تمدید شد.



با توجه به تقاضای متعدد هنرمندان و درخواست تعدادی از هنرمندان که در جشنواره ثبت نام کرده‌اند اما هنوز آثار خود را ارسال نکرده‌اند، دبیرخانه جشنواره مهلت ارسال آثار را به پنجمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر تا 15 دی ماه تمدید کرد.



پنجمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، سفال و سرامیک، تصویر سازی، مجسمه سازی، پوستر، عکاسی و کاریکاتور و بخش مقالات علمی از 14 بهمن تا 12 اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.



هنرمندان برای شرکت در پنجمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر می توانند آثار خود را تا 15دی ماه سال جاری از طریق سایت جشنواره به نشانی www.ivafestival.ir ارسال کنند.



پنجمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر به دبیرکلی سیدعباس میرهاشمی از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر در تهران و استانها برگزار خواهد شد.





زیارت عاشورا در قالب هنر خوشنویسی عرضه می‌شود



همزمان با ایام محرم و سفر هنرمندان و استادان خوشنویس حوزه هنری خراسان رضوی به کتابت زیارت عاشورا تحت عنوان "کتابت عشق" می‌پردازند.



استادان و هنرمندان خوشنویسی چون هادی ذوالریاستین، پیمان سادات‌نژاد، هادی سیدخوانی، محمد عباسی، حامد قبولیان گل‌پرور، علی دربان‌‌رضوی، مهری قهرمان‌نژاد، سمیه ناطقی، نرگس روزپیکر، محمود‌ رباط‌ جزی‌، تکتم وظیفه‌دان‌، مهدی توکلی، معصومه هزاره، تقی عباسی، شهاب خباززاده، محسن دولتی و دیگر هنرمندان مطرح خوشنویسی مشهد مقدس به هنرنمایی و عرض ارادت به پیشگاه امام حسین (ع) خواهند پرداخت.



براساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته خوشنویسان فرازهایی از زیارت عاشورا در دانگهای کتابت، مشقی، جلی و کتیبه و با خطوط نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث به اجرا در می‌آید.



مراسم "کتابت عشق" سه‌شنبه 21 آذرماه ساعت 16 در حوزه هنری خراسان رضوی واقع در بلوار هاشمیه، بین هاشمیه 20 و 22 برگزار می‌شود.



برگزاری دومین سوگواره هنری "خط سرخ"



دومین سوگواره هنری و استانی خط سرخ به مناسبت اربعین حسینی و با همت واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران برگزار می‌شود.



علیرضا پاک بین مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران ضمن اعلام خبر فوق گفت : دومین سوگواره هنری خط سرخ با هدف بهره گیری از فضای حماسی و معنوی محرم و قیام عاشورا و به منظور خلق آثار فاخر دینی و مذهبی برگزار می‌شود .



وی در ادامه افزود : این سوگواره هنری در دو بخش خوشنویسی (رشته های نستعلیق و شکسته نستعلیق) و گرافیک (پوستر) پذیرای آثار عموم هنرمندان استان خواهد بود.



شعر زندگی" در گالری نقش جهان



نمایشگاه نقاشی های پروین خسروانی (فرامرزی) با عنوان "شعر زندگی" روز بیست و چهارآذرماه در گالری نقش جهان افتتاح می‌شود.

این هنرمند در نمایشگاه انفرادی خود به ارائه پانزده تابلو درقالب سبک رمانتیسم پرداخته است.

خسروانی دراین نمایشگاه به مدد تکنیک اکرلیک،رنگ روغن و پاستل به تصویر لحظه‌های ناب زندگی پرداخته است.این نمایشگاه تا بیست ونهم آذرماه ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از آثار این هنرمند از ساعت 4 تا هشت بعد از ظهر به گالری نقش‌جهان واقع درخیابان نیاوران، میدان یاسر، خیابان همایون‌فر، کوچه سعدی، کوچه حافظ، خیابان آیت الله محمودی، پلاک 9 مراجعه کنند.