افزایش خطر ابتلا به مننژیت با سیگار کشیدن مادر

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان می گویند کودکانی که خانه در معرض دود سیگار والدین قرار می گیرند، دو برابر بیش از دیگران در خطر ابتلا به بیماری های کشنده و مهلک قرار دارند.

دانش پژوهان معتقدند قرار گرفتن در معرض دود سیگار دیگران، به تدریج سیستم ایمنی کودکان را تضعیف کرده و موجب می شود مستعد ابتلا به بیماری های مختلف شوند.

پژوهشگران دانشگاه ناتینگهام 18 پژوهش صورت گرفته در زمینه ارتباط ابتلا به مننژیت و قرار گرفتن در معرض دود سیگار دیگران را، مورد بررسی قرار دادند.

مننژیت به دلیل بروز عفونت در غشای محافظ اطراف مغز و نخاع، روی می دهد و اگر به سرعت درمان نشود، آسیب های عصبی و مغزی را در پی خواهد داشت.

نشانه های این بیماری شامل سردردهای شدید، استفراغ، تب، دوری جستن از نور و روشنایی و تحریکات پوستی است.

محققان دریافتند کودکانی که در خانه در معرض دود سیگار دیگران قرار دارند دو برابر بیش از بقیه در خطر ابتلا به مننژیت هستند.

این در حالی که برای کودکان زیر پنج سال که حساس تر هستند دود سیگار می تواند خطر بروز مننژیت را دو برابر و نیم کند.

بر اساس یافته های این پژوهش، کودکانی که مادرانشان در دوران باداری سیگار می کشیده سه برابر بیش از کودکانی که مادر سیگار نداشتند به مننژیت مبتلا می شوند.

راشل موری مجری این تحقیقات گفت اگرچه مطمئن نیستیم که چگونه دود دخانیات این کودکان را مبتلا می کند اما یافته های این مطالعه تاکید کننده مضرات سیگار در دوران بارداری برای کودکان است و از این رو والدین و اعضای خانواده نباید در اطراف کودکان سیگار بکشند.

نتایج این تحقیقات درنشریه BMC Public Healthمنتشر شده است.