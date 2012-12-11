سهم ناچیز گردشگری گلستان در ارزش افزوده کشور

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی مدیرکل میراث فرهنگی گلستان پیش از ظهر سه شنبه در نشست ارزش افزوده بخش گردشگری در برنامه پنجم توسعه به سهم یک درصدی گردشگری گلستان در ارزش افزوده کشور اشاره داشت که با توجه به قابلیت ها و مزیت های موجود گردشگری در این استان، رقم پایینی است.

وی اذعان داشت: راهکارهایی در این سند ارائه شده تا با یک برنامه ریزی منسجم این سهم را به 6 درصد در سال 94 برسانیم.

وی گفت: با توجه به اینکه سند عملیاتی و پژوهشی افزایش درآمد سرانه در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در شورای برنامه ریزی و توسعه این استان به تصویب رسیده، در این راستا نسبت به بررسی سند ارتقای ارزش افزوده دربخش گردشگری نیز اقدام شده است.

عباسی درادامه یکی از معیارهای دنیای امروز را ارزش افزوده دانست و افزود: نظر به این که شایسته بود سهم استان گلستان از این معیار در کشور مورد توجه قرار می گرفت، نسبت به افزایش سهم ارزش افزوده در استان و به خصوص در صنعت گردشگری این استان اقدام گردید.

به گفته وی، ارزش افزوده(ارزش ستانده) قابل محاسبه در بخش گردشگری برای این صنعت از طریق خرید کالا یا خدمات به منظور اقامت یاپذیرایی توسط گردشگران بدست می آید و محاسبه ارزش افزوده در تاسیسات گردشگری دارای مجوز بهره برداری در استان(هتل، مهمانپذیر، پانسیون و واحدهای پذیرایی بین راهی) ضروری و مهم است.

وی محاسبه ارزش افزوده در بخش گردشگری را به عنوان بخشی از سند توسعه استان، از موارد مهمی دانست که در برنامه پنجم توسعه استان تعهد شده است.

وی تاکید کرد: در این سند کلیه ظرفیت های سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان شناسایی و راهکارهای افزایش درآمد مرتبط با فعالیت ها دراین سه حوزه بررسی شده است.

وی در ادامه ظرفیت بالای گلستان را در برنامه ریزی های کلان موثر دانست و به همکاری بخش دولتی و خصوصی جهت ایجاد امکانات و تاسیسات و سرمایه گذاری در اماکن گردشگری استان و ارائه پکیج های پیشنهادی و راهکارهای مفید در سند توسعه استان اشاره داشت و افزود: در صورتی که گلستان را معرفی کرده و زیرساخت ها راآماده کنیم به توسعه دست خواهیم یافت.

قربان عباسی درادامه با اشاره به لحاظ شدن سند ارزش افزوده بخش گردشگری استان گلستان در سند توسعه استان، به راهکارهای افزایش ارزش افزوده در بخش گردشگری اشاره داشت و افزود: افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی ورودی به استان و افزایش میزان متوسط اقامت گردشگران ورودی به استان از جمله راهکارهاست که با برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت در راستای وظیفه مندی این اداره کل در بخش گردشگری که در واقع همان عرضه و تقاضای صنعت گردشگری استان بوده ، امکان پذیر است.

راهکارهای جذب درآمد گردشگری

وی هم چنین راهکار پیشنهادی جهت جذب درآمد ارزی در بخش گردشگری استان را برشمرد و یادآور شد: استفاده بهینه از ظرفیت های موجود ازجمله افزایش ضریب اشغال گردشگران در واحد های اقامتی و پذیرایی از 50 به 75 درصد، افزایش متوسط اقامت گردشگران در واحد های اقامتی و پذیرایی از 5/2 شبانه روز به 5/3 شبانه روز، افزایش متوسط فروش سالیانه واحد های پذیرایی از 2 برابر ظرفیت پذیرش به5 /3برابر، افزایش سهم صادرات محصولات صنایع دستی استان از 1 درصد به 5 درصد از جمله راهکارهاست.

وی افزود: حفظ ،مرمت ، بازسازی بناهاو محوطه های تاریخی موجود، ثبت ملی و جهانی میراث باستانی را از جمله راهکارها دانست و برتوسعه ظرفیت های جدید همچون حمایت از جذب سرمایه گذار به منظورایجاد ،توسعه و تکمیل تاسیسات گردشگری، افزایش ظرفیت اقامت در واحد های اقامتی و پذیرایی از چهار هزار و 450 نفر به 10 هزار نفر در یک شب و افزیش ظرفیت پذیرایی در واحد های پذیرایی از 12 هزار و 650 نفر به 38 هزار و 650 نفرتاکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان اظهارامیدواری کرد: با ارتقای سند ارزش افزوده این اداره کل، درآمد حاصله از فعالیت های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزایش یافته و ضمن توسعه صنعت گردشکری، اقتصاد استان گلستان توسعه ورونق یابد.

رونق جنبه های مختلف گردشگری

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان همچنین در نشست با فعالان بخش گردشگری از اطلاع رسانی و تبلیغات صدا وسیما جهت معرفی گردشگری استان به عنوان عامل مهم جذب گردشگر یاد کرد و گفت: توسعه راه ها و افزایش پروازهای داخلی وخارجی ، رونق گردشگری سلامت و درمانی و گردشگری ورزشی و دریایی در کنار گردشگری مذهبی در این استان، همگی از عوامل توسعه ورونق صنعت گردشگری گلستان است.



قربان عباسی درادامه با ذکر اینکه در صددیم رایزنی های مختلفی جهت رونق ورود گردشگران به این استان و رونق صنعت گردشگری به عمل آوریم، افزود: در راستای تسهیل ورود گردشگران سلامت از ترکمنستان به این استان و همچنین صادرات محصولات صنایع دستی این استان از مرز اینچه برون به ترکمنستان، درحال رایزنی هستیم و مقرر شده درنشستی با حضور وزیرامورخارجه و وزیر بهداشت ودرمان وهمچنین معاون گردشگری کشور این مهم بررسی شود.



وی همچنین از بهره مندی مناسب از تاسیسات گردشگری این استان یاد کرد وادامه داد: جهت رونق صنعت هتلداری این استان می توان با برنامه ریزی صحیح درایام پیک مسافر ازخدمت رسانی منازل استیجاری این استان درکنار دیگر تاسیاست گردشگری بهره برد و دردیگر ایام سال از ظرفیت اسکان هتل های این استان برای خدمت رسانی به گردشگران استفاده شود.



عباسی درپایان خاطر نشان کرد: رونق صنعت گردشگری این استان به عنوان صنعت درامدزای این استان، توسعه و رونق استان گلستان را به همراه خواهد داشت وبهره مندی مطلوب از این ظرفیت ها، راه را برای توسعه این استان هموارتر خواهد کرد.



ظرفیتهای گردشگری گلستان

رضا غلامی معاون برنامه ریزی استانداری این استان نیز گفت: نظر به وجود ظرفیت ها و قابلیت های فراوان گردشگری دراین استان، بهره مندی صحیح از این توانمندی ها برای جذب سرمایه گذاران وتوسعه استان ضرورت دارد.

وی با تاکید به برنامه ریزی صحیح و منسجم جهت رونق صنعت گردشگری در این استان افزود: با پیگیری های مستمر برای رفع مشکلات و موانع توسعه گردشگری در گلستان، تلاش خواهیم کرد تا با رونق امکانات و تاسیسات گردشگری این استان، شاهد افزایش شمار گردشگران دراین استان باشیم.

غلامی همچنین بر توسعه تورهای گردشگری این استان و بهره مندی از توان سایر ارگان ها در خدمت رسانی به گردشگران درایام پیک مسافر تاکید داشت.