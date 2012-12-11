حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رمز موفقیت یک جامعه ایستادگی ملت آن در مقابل فرهنگ های غلط است.

وی با اشاره به سالروز انقلاب فرهنگی تصریح کرد: فرهنگ مرز جدایی بین ملت‌ها است و باید در مقابل فرهنگ‌های مهاجم حرکت هجمه‌ای به خود بگیریم تا پیروز شویم در غیر این صورت مقابله تنها با تهاجم فرهنگی دشمن کفایت نمی کند.

وی تاکید کرد: در دنیای امروز ابرقدرت‌ها به جای جنگ نظامی، فرهنگ و اعتقادات دینی ما را هدف قرار داده اند چرا که دستاوردها و توانمندیهای ایران آنان را از پا درآورده است.

حجت الاسلام مسعودی افزود: فناوری‌های روز دنیا و رسانه ها گوناگون از جمله ماهواره، موبایل و اینترنت اگر چه سبب سهل شدن بسیاری از فعالیت‌ها شده ولی در صورت بی‌توجهی آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به همراه می‌آورد و خانواده‌ها باید با مراقبت بیشتر از فرزندان خود مانع از رسوخ فرهنگ‌های غلط بیگانگان در جامعه اسلامی شوند.

وی تصریح کرد: ابزارها و راهکارهای دشمن برای هجمه فرهنگی باید به مردم معرفی شود تا آحاد مردم بتوانند با بهره گیری از این اطلاعات، ضمن استفاده صحیح از امکانان رسانه ای روز دنیا، نه تنها از نفوذ تبلیغاتی دشمن در امان باشند بلکه از این فضا برای هجمه به فرهنگ غرب و شناساندن فرهنگی غنی اسلام و تشیع بهره گیرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز اظهار داشت: امروز تأثیر توسعه فرهنگ انقلاب اسلامی ایران در سطح جهان را به‌خوبی می‌توان حس کرد و بیداری اسلامی در کشورهای مختلف را برگرفته از حرکت مردم مسلمان ایران اسلامی و خلق این انقلاب دانست.

