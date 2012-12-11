7 هزار دانشجوی لرستانی تحت پوشش خدمات کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام فروتن نیا ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح فعالیتهای انجام شده در حوزه دانشجویی اظهار داشت: اجرای طرح بارش حکمت ها ویژه دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد در لرستان از جمله این برنامه ها است.

وی ادامه داد: این طرح به منظور تعمیق باورهای دینی و بهره گیری دانشجویان تحت حمایت امداد از سخنان گهربار امیرمومنان حضرت علی (ع) در کتاب نهج البلاغه با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار می شود.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان یادآور شد: این طرح قرار است با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به مدت 110 روز و با سیر مطالعه کتاب نهج البلاغه برای دانشجویان برگزار و در پایان با برگزاری مسابقه ای در بین دانشجویان از برگزیدگان تجلیل شود.

فروتن نیا در ادامه سخنان خود عنوان کرد: هم اکنون هفت هزار و 91 دانشجوی تحت حمایت در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد از خدمات فرهنگی کمیته امداد لرستان بهره مند هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد سه هزار و 547 دانشجو در دانشگاههای پیام نور و مابقی در دانشگاههای روزانه، شبانه، غیرانتفاعی و آزاد مشغول به تحصیل هستند.

2 هزار مددجوی بی سواد از آموزشهای نهضت سوادآموزی بهره مند شدند

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از تهیه کتاب خمس و زکات ویژه سوادآموزان نهضت سوادآموزی در لرستان خبر داد.

فروتن نیا اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ خمس و زکات در جامعه کتابی تحت عنوان خمس و زکات ویژه سوادآموزان دوره تحکیم نهضت سوادآموزی با همکاری کمیته امداد و نهضت سواد آموزی در استان تهیه شده است.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان افزود: در این کتاب سعی بر آن شده است این دو فریضه دینی به صورت کاملا روان و ساده برای سوادآموزان بیان شود.

وی با اشاره به اینکه این کتاب برای مطالعه سواد آموزان نهضت سوادآموزی پس از گذراندن دوره مقدماتی در نظر گرفته شده است؛ افزود: سواد آموزان نهضت سوادآموزی پس از اتمام دوره مقدماتی و با ورود به دوره تحکیم به مطالعه این کتاب می پردازند و در آزمون ویژه این کتاب شرکت خواهند کرد که در پایان از برگزیدگان تجلیل می شود.

فروتن نیا در ادامه با اشاره به همکاری نهضت سوادآموزی با کمیته امداد لرستان در راستای شرکت مددجویان این نهاد در کلاسهای آموزشی نهضت سواد آموزی افزود: در شش ماه نخست سال جاری بالغ بر دو هزار نفر از مددجویان بی سواد تحت حمایت کمیته امداد در لرستان از آموزشهای مقدماتی نهضت سوادآموزی بهره مند شده اند.