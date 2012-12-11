دولت 10 درصد از تعهدات خود را به شهرداری مشهد انجام داده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاری ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: یارانه های دولتی در کدهای مختلف 302 میلیارد تومان بوده که به دلیل محدودیت ها تا الان این مبلغ حدود 20 میلیارد تومان پرداخت شده است.

معاون اداری ومالی شهرداری مشهد گفت: پیش بینی ما این است که درآمدهای شهرداری را از یکهزار و 500میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان برسانیم یعنی 33 درصد در آمدهای نقد وغیر نقد را افزایش دهیم.

انتظاری افزود: خوشبختانه مشهد بر خلاف کل کشور در ساخت وسازها و به تناسب در توسعه و عمران شهری نیز از رونق خوبی برخوردار است.

وی تاکید کرد: شهرداری مشهد با مدیریت منابع و انجام به موقع تعهدات توانست بسیاری از پروژه ها را در شش ماهه اول سال به انجام برساند.

معاون اداری ومالی شهرداری مشهد افزود: منفعت این مدیریت هم به مردم مشهد رسید هم اینکه به افزایش قیمت مصالح برخورد نکردیم و امکان تخصیص سریع بودجه را به شورای شهر دادیم.

انتظاری بیان کرد: درآمدهای نقد وغیر نقدی شهرداری مشهد امسال یکهزار 500 میلیارد تومان است که 100 میلیارد تومان از آنچه در بودجه قرار داشت افزایش نشان می دهد.

وی افزود: 85 در صد از بودجه تحصیل شده است که نسبت به سال گذشته 82 در صد افزایش داشته است که تقریبا به دو برابر افزایش نزدیک است.

معاون اداری ومالی شهرداری مشهد گفت: تغییر در کدهای درآمدی حاصل شده است که در نه ماهه اول سال 90 در آمد حاصل از محل صدور پروانه ساختمانی 21 در صد کل در آمد ها بوده است که در امسال به 28 درصد رسیده است.

انتظاری تصریح کرد: در جرایم ساختمانی کاهش داشته ایم و درآمد حاصل از جرایم ساختمانی امسال از 37 در صد به 29 درصد رسیده است.

وی افزود: با نظارت شهرداری ها سبب کاهش هشت درصدی در جرایم ساختمانی شده ایم و این کاهش تخلفات نشان می دهد ما به سوی درآمدهای منضبط تر می رویم.

معاون اداری ومالی شهرداری مشهد گفت: از سال 90 به 91 نیز نیز 35 درصد افزایش درآمد داشتیم که شهرداری از پیش بینی های شورای شهر جلوتر بود.

انتظاری با بیان اینکه شهرداری مشهد دستمزد کارگران را مستقیما به حساب خودشان واریز می کند افزود: در گذشته شاهد تجمعات کارگری بودیم اما حالا دیگر حتی یک کارگر حقش ضایع نمی شود.

وی گفت: نیروهای کاربری و اجرایی بازنشسته می شوند و 523 نفر نیروی متخصص با حداقل مدرک کارشناسی جذب شهرداری می شوند تا تخصصی کار کنند.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در خصوص سخنان سرویها، بیان کرد: سرویها در رابطه با بودجه سال 90 سئوال کرده بود که شهرداری پاسخ داد و اکثریت شورای شهر قانع شدند اما سرویها این فرمول را قبول نداشت.