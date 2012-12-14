محمدزارع فومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه جبهه مردمی اصلاحات مستقل از دیگر گروههای اصلاح طلب در انتخابات شرکت می کند، گفت: ما در تهران و شهرستانها برای انتخابات شورای شهر و همچنین برای ریاست جمهوری کاندیدا خواهیم داشت.

دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات، ضمن انتقاد از آنچه برخورد قیم مآبانه برخی گروه های اصلاح طلب خواند، گفت: بعضی از گروه های اصلاح طلب برخورد پدرسالارانه دارند و نمی گذارند وحدت در داخل این جریان شکل گیرد و دائما در حال امرو نهی به گروهها و کاندیدا هستند .

وی تاکید کرد: کسانیکه غضنفر جریان هستند و عملکردشان در ضدیت با نظام و انقلاب بوده؛ خودشان را قیم اصلاحات می دانند و برای دیگر گروه ها تعیین تلکیف می کنند.

فومنی افزود: هیچ کس حق ندارد بگوید شما کاندیدا شوید و شما کاندیدا نشوید ! هیچ کس حق ندارد بگوید شما اصلاح طلب هستید ، شما اصلاح طلب نیستید!

وی با بیان اینکه اصلاحات ارثیه پدری کسی نیست ، گفت: اصلاحات یک فرایند بود که محصول این فرایند خاتمی بود؛ بنابراین کسی نمی تواند خود را صاحب این جریان بداند.

دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات، با بیان اینکه این گروه ها در صدد فریب مردم هستند، گفت: این گروه های تندرو با الفاظ بازی می کنند و گزینه‌هایی را برای انتخابات مطرح می کنند مثلا می گویند کاندیدای ما خاتمی است ، اما در پنهان گزینه های دیگری زیر سر دارند و با مردم شفاف نیستند.

وی همچنین با اشاره به برخی گروه های اصلاح طلب که در صدد برگزاری همایش های انتخاباتی هستند، گفت: اینها با افکار عمومی بازی می کنند و درواقع در زمان انتخابات می گویند" فضا بسته است"، "آزادی نیست "، "زمینه حضور ما در انتخابات وجود ندارد بنابراین کاندیدا نمی دهیم و در انتخابات شرکت نمی کنیم."

فومنی، همچنین با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس گفت: این طرح یک آپارتاید سیاسی است که با تصویب آن دموکراسی زیر سوال خواهد رفت.

دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات با بیان اینکه روز شنبه 25 آذر با عارف دیدار انتخاباتی خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: جبهه مردمی اصلاحات در انتخابات پیش رو از عارف حمایت خواهد کرد.