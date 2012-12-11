دانشجویان مسئولیت بزرگی در قبال والدین و جامعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله قلایی‌زاده ظهر سه‌ شنبه در مراسم روز دانشجو در جمع دانشجویان این دانشگاه ضمن تبریک به دانشجویان، اظهار داشت: روز دانشجو به عنوان نماد ایستادگی و مقاومت دانشجویان در برابر استعمار و استثمار است و روزی است که دانشجویان به تمامی جهانیان و گروه‌های داخلی نشان دادند که آنها گروهی متفکر، پیشرو و ضد استعمار جهانی هستند.

وی با اشاره به خواسته‌های به حق دانشجویان که در زمان‌های مختلف، شکل‌های ویژه به خود می گیرند، افزود: در16 آذر 1332 دانشجویان از وضعیت موجود و حاکم بر کشور ناراضی بودند واعتراضات خود را در قالب تجمعات، جلسات و گردهمایی‌ها نشان می‌دادند. این اعتراضات به مذاق حکومت خوش نیامد و منجر به واقعه تلخ 16 آذرماه و شهادت سه تن از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گناوه با افتخار دانستن خدمت به بالغ‌ترین گروه جامعه یعنی دانشجویان، گفت: دوران دانشجویی یکی از بهترین دوره‌ها در فرآیند زندگی هر انسانی است و در این دوره انسان به کسب دانش، علم وارتقای سطح بینش خود می پردازد.تمام تلاش های بشریت از آغاز تا به حال همه در راه افزایش سطح دانش و بینش او صورت گرفته است.

قلایی زاده ادامه داد: بشر نمی‌تواند در آن واحد به تمام خواسته‌های خود لبیک بگوید و معمولا برای رسیدن به بخشی از خواسته‌ها، بخش عظیمی از آرزوها و آمال خود را فدا می کند.

وی متذکر شد: انسان بالغ و عاقل با ارزیابی و ارزشیابی این خواسته‌ها و اینکه کدامیک ارزش بیشتری برای وقت گذاشتن در فرآیند زندگی را دارد، اقدام به انتخاب این خواسته‌ها می‌کند و بنابراین شما بهترین گزینه و خواسته با ارزش را در فرآیند زندگی خود انتخاب کرده‌اید و آن هم همین دانشجو بودن است.

وی اضافه کرد: در هیچ جامعه‌ای دانش به عنوان ضد ارزش تلقی و سرزنش نشده است، اما خیلی اوقات بعضی از ارزش هایی که به نظر ما ارزش است، ممکن است از نظر گروهی ضد ارزش باشد و لذا ما شاهد نسبی‌گرایی ارزش بودن و ضد ارزش بودن خیلی از مسائل در جامعه هستیم.

قلایی زاده گفت: با این وجود هرگز ندیده ایم که کسی از فضیلت دانش به بدی یاد کند و آن را به عنوان یک ضد ارزش تلقی کند. باید بگویم که یکی از وظایف مهم هر دانشجو در دوران تحصیلی برای تحقق امر پیشرفت خود، تلاش کردن و زحمت کشیدن فراوان در فرآیند تحصیل است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گناوه در پایان گفت: دانشجویان در قبال خود، والدین و جامعه مسئولیت بزرگی دارند و باید بتوانند با فراگیری علم و کیفیت بخشی به آن، علاوه بر پاسداشت تلاش ها وهزینه های مادی و معنوی والدین خود، در آینده هم به عنوان فردی تاثیرگذار در جامعه ای که زندگی می‌کند، بتواند نقش آفرینی کرده و مفید و موثر باشد.

در این مراسم یکی از دانشجویان بیانیه‌ای را در ارتباط با روز دانشجو قرائت کرد و چندین کلیپ از فعالیت‌های فرهنگی گذشته دانشگاه پخش شد و در پایان هم به فعالین فرهنگی دانشگاه وبسیج دانشجویی آن با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

به دلیل اینکه پنجشنبه‌ها این دانشگاه تعطیل است، این مراسم با چند روز تاخیر برگزار شد.