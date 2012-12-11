انتصاب جدید در معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ در حکمی علیرضا صالح را به سمت "رئیس امور بنگاه ها و مجامع" منصوب کرد.

وی پیش از این، رئیس امور کمیسیون ها، دبیرخانه ها و شوراهای اقتصادی بود.