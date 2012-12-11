  1. بین الملل
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

در بغداد اعلام شد؛

برگزاری کنفرانس حمایت از فلسطین/توصیه نوری المالکی به جامعه جهانی

برگزاری کنفرانس حمایت از فلسطین/توصیه نوری المالکی به جامعه جهانی

نخست وزیر عراق امروز در کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین در بغداد از جامعه جهانی خواست که برای آزادی اسرا و اراضی فلسطین بپا خیزد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نوری المالکی امروز در افتتاحیه کنفرانس بین المللی حمایت از اسرای فلسطین در بغداد از جامعه جهانی خواست که برای آزادی اراضی و اسرای فلسطین اقدامات تاثیرگذاری انجام دهند.

وی با بیان این مطلب افزود: همبستگی ما با اسرای فلسطینی و عرب در بند زندانهای اسرائیل بیانگر ایمان ما به عدالت قضیه فلسطین است.

کنفرانس بین المللی حمایت از اسرای فلسطین به میزبانی بغداد امروز با حضور نمایندگان 70 کشور دنیا آغاز به کار کرد. "سلام فیاض" نخست وزیر دولت انتصابی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب از جمله حاضران در این کنفرانس دو روزه هستند.

کد مطلب 1763664

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