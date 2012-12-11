طرح زمستانی امداد و نجات در جاده های اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ظهر سه شنبه با مشارکت نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر، مرکز فوریتهای پزشکی، راه و ترابری، نیروی انتظامی و... به صورت رسمی در این استان آغاز بکار کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل در حاشیه آغاز بکار این طرح گفت: تامین امنیت سفر در زمستان و ایمن سازی جاده ها از اهداف مهم طرح زمستانی امداد و نجات است.

بهرام غیبی کمک به رانندگان و مسافران گرفتار در برف و کولاک، نجات حادثه دیدگان، افزایش ضریب ایمنی و... را از دیگر اهداف اجرایی این طرح ملی برشمرد.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح 17 پایگاه ثابت و سیار در سطح استان سازماندهی و ایجاد شده است، یادآور شد: این پایگاه ها تا 29 اسفندماه جاری، پایان طرح امداد و نجات فعال خواهند بود.

به گفته غیبی این پایگاه ها در چهار محور خروجی اردبیل به کوثر، آستارا، سراب، مغان و محورهای سه راهی سرچم، فخر آباد مشگین شهر، سه راه سربند پارس آباد، سه راه جعفرآباد، گردنه اسالم و لنگان ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: پایگاه های امداد و نجات مجهز به 17 دستگاه آمبولانس، هشت دستگاه خودروی ست هیدرولیک نجات، 50 راننده، 450 امدادگر بوده که در صورت نیاز افزایش خواهد یافت.

