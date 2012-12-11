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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۳

با ایجاد 17 پایگاه امدادی؛

طرح زمستانی امداد و نجات در جاده های اردبیل آغاز شد

طرح زمستانی امداد و نجات در جاده های اردبیل آغاز شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: طرح ملی امداد و نجات جاده ای با حضور نیروهای امدادی سازمانهای مختلف خدماتی در محورهای مواصلاتی استان اردبیل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ظهر سه شنبه با مشارکت نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر، مرکز فوریتهای پزشکی، راه و ترابری، نیروی انتظامی و... به صورت رسمی در این استان آغاز بکار کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل در حاشیه آغاز بکار این طرح گفت: تامین امنیت سفر در زمستان و ایمن سازی جاده ها از اهداف مهم طرح زمستانی امداد و نجات است.
 
بهرام غیبی کمک به رانندگان و مسافران گرفتار در برف و کولاک، نجات حادثه دیدگان، افزایش ضریب ایمنی و... را از دیگر اهداف اجرایی این طرح ملی برشمرد.
 
وی با بیان اینکه در اجرای این طرح 17 پایگاه ثابت و سیار در سطح استان سازماندهی و ایجاد شده است، یادآور شد: این پایگاه ها تا 29 اسفندماه جاری، پایان طرح امداد و نجات فعال خواهند بود.
 
به گفته غیبی این پایگاه ها در چهار محور خروجی اردبیل به کوثر، آستارا، سراب، مغان و محورهای سه راهی سرچم، فخر آباد مشگین شهر، سه راه سربند پارس آباد، سه راه جعفرآباد، گردنه اسالم و لنگان ایجاد شده است.
 
وی اضافه کرد: پایگاه های امداد و نجات مجهز به 17 دستگاه آمبولانس، هشت دستگاه خودروی ست هیدرولیک نجات، 50 راننده، 450 امدادگر بوده که در صورت نیاز افزایش خواهد یافت.
 
کد مطلب 1763667

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