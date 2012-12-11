دولت به تعهدات قانونی خود در ارایه لایحه بودجه عمل کند/ مرسی در برابر مخالفان کوتاه نیاید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت افزود: افزایش نرخ ارز در سال 91 موضوع مهمی است. دولت و مجلس باید بدانند با این افزایش چه تغیراتی در اعداد و ارقام بودجه امسال رخ داده است، بدون این ارزیابی امکان تهیه گزارش تفریغ بودجه قدری مشکل به نظر می رسد.

حبیبی با اشاره به اینکه تعیین نرخ ارز یک کار صددرصد کارشناسی با استفاده از متد های عملی است اظهار داشت: نمی توان نرخ ارز را در جلسات تفاهم دولت و نمایندگان تعیین کرد. باید کسانی که در این مورد نظر می دهند اهلیت علمی داشته باشند و مسئولیت تصمیمات خود و آثار و نتایج آن را در اقتصاد ملی بپذیرند.

وی ادامه داد: هر گونه تصمیمی در مورد افزایش یا کاهش قیمت ارز آثار خود را در تولید و سرمایه گذاری ، صادرات و رقابت خارجی، وضعیت ذخایر، ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم و نیز حفظ اشتغال نشان خواهد داد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در ادامه تصریح کرد: تصمیم صحیح در این مورد می تواند جلوی رانت خواری را هم تا حد زیادی بگیرد اگر این خاصیت ها را نداشته باشد، باید به عنوان یک تصمیم نادرست و تخلف محسوب شود و کسانی که با این تصمیمات نادرست، در نظام اقتصادی کشور اخلال به وجود آوردند باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

وی افزود: به نظر می رسد دیوان محاسبات در این مورد مسئولیت کلیدی دارد و باید به این مسئولیت خود عمل کند.

حبیبی همچنین خطاب به نمایندگان مجلس بیان داشت: در حالی که مجلس انتظار دارد دولت به موقع لایحه بودجه را ارائه دهد چرا این انتظار در مجلس وجود ندارد که تفریغ بودجه هم به موقع به مجلس تسلیم شود. اگر مجلس نداند در جریان اجرا چه بر سر قانون بودجه آمده است چگونه می خواهد در مورد اعدام و ارقام مربوطه درآمد و هزینه بودجه سال آینده اظهار نظر کند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اعتراضات مردم در خصوص اکران برخی فیلم هایی که با سبک زندگی، اخلاق اسلامی، فرهنگ ایرانی و مصالح کشور مغایرت دارد اظهار داشت: من تاسف شدید خود را از مضامینی که این نوع فیلم ها برای سیاه نمایی در ایران کنونی ساخته می شود اعلام می دارم.

وی با اشاره به تولید آثار فاخر سینمایی و تلویزیونی در ایران پس از انقلاب تاکید کرد: ما در تولید آثار سینمایی و تلویزیونی پس از انقلاب به رکوردهای جهانی نزدیک شده ایم. آثاری که در ایران تولید می شود آثار فوق العاده ماندگاری است و هنرمندان زیادی داریم که باید دست آنها را در تولید آثار دینی و انقلابی بوسید.

وی افزود: تولید یک یا دو اثر در سایه غفلت نهاد های مسئول را نباید به حساب هنرمندان کشور گذاشت. کسانی هستند که تولیدات آنها به اصطلاح برای آن طرف آب است.

حبیبی ادامه داد: آنها از کفار و منافقین سفارش می گیرند که انقلاب را مشوش و زندگی مردم را سیاه نشان دهند. آنها باید روزی در برابر خدا و مردم ظاهر شوند و دلیل سیاه نمایی های خود را پاسخ دهند.

وی تاکید کرد: ما کسانی را هنرمند واقعی می دانیم که وقتی دوربین به دست می گیرند و می گویند نور، دنبال نور الهی هستند وقتی می گویند صدا، صدای واقعی مردم را می خواهند بازگو کنند و وقتی می گویند حرکت، حرکت واقعی تاریخ را می خواهند ترسیم کنند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین در مورد سوریه گفت: مردم و دولت سوریه در برابر تروریست ها ایستاده اند. آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد خلل در محور مقاومت شکست خورده است. ترکیه و برخی از دولت های عربی مشت بر سندان می کوبند و از راه تروریسم و قتل عام مردم نمی شود موج به اصطلاح بهار عربی را در سوریه پدید آورد.

حبیبی در پایان مورد تحولات مصر خاطر نشان کرد: آمریکا و اسرائیل در ثبات و امینت مصر به بهانه همه پرسی قانون اساسی اخلال می کنند. جبهه نجات به اصطلاح ملی یک جریان آمریکایی و اسرائیلی است. مرسی در تعامل با این جریان باید مواظب باشد. آنها ورق را به دوران حکومت مبارک بر نگردانند و استبداد رژیم گذشته را باز تولید کنند.

وی افزود: مرسی نباید در اسلامی کردن حکومت آینده مصر کوتاه بیابد. فشار اصلی در این نقطه است او باید مقاومت خود را در همین نقطه متمرکز کند.



