تظاهرات حامیان انقلاب اسلامی در برابر سفارت ایران در برلین

به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال گردهمایی یک گروه 20 نفره از دشمنان کشورمان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین در تاریخ 8/9/91 و حمله تعدادی از آنان به سفارت و انعکاس گسترده آن در فضای مجازی ، حدود 120 نفر از ایرانیان حامی انقلاب اسلامی و همچنین مسلمانان مقیم آلمان با دریافت مجوز قبلی از دولت آلمان و علیرغم هوای سرد و بارش باران و برف در برابر نمایندگی کشورمان در برلین تجمع نموده و با حمل پلاکارد ، پرچم ایران و تصاویر امام راحل ( ره ) و مقام معظم رهبری از موضاع کشورمان حمایت کردند. آنان به مدت دو ساعت با شعارهایی مانند مرگ بر منافق و حمایت از انقلاب بحرین و محکومیت پلیس آلمان در عدم حفاظت کامل از اماکن دیپلماتیک و خواندن یک قطعنامه به تظاهرات خود پایان دادند.
گفتنی است اقدام مخالفان نظام که ظاهراً از موفقیت سیاست خاورمیانه ای کشورمان بویژه مقاومت 8 روزه غزه نیز خیلی دلخور بودند در شرایطی صورت گرفت که پلیس آلمان نیز نظاره گر آن بوده و اقدام جدی برای مواجهه با آن از خود نشان نداد .
اگر چه وستر وله وزیر خارجه آلمان در تماس تلفنی با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه از حمله به سفارت کشورمان در برلین ابراز تأسف کرد ، اما اقدام حامیان انقلاب اسلامی در حمایت از کشور و نظام و حضور در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران نشانگر نارضایتی آنها از این اقدام مخالفان و سکوت پلیس آلمان تلقی می شود .
در پی گردهمایی یک گروه 20 نفره از دشمنان کشورمان در مقابل سفارت ایران در برلین ، حدود 120 نفر از ایرانیان حامی انقلاب اسلامی و همچنین مسلمانان مقیم آلمان با دریافت مجوز قبلی از دولت آلمان در برابر نمایندگی کشورمان در برلین تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال گردهمایی یک گروه 20 نفره از دشمنان کشورمان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین در تاریخ 8/9/91 و حمله تعدادی از آنان به سفارت و انعکاس گسترده آن در فضای مجازی ، حدود 120 نفر از ایرانیان حامی انقلاب اسلامی و همچنین مسلمانان مقیم آلمان با دریافت مجوز قبلی از دولت آلمان و علیرغم هوای سرد و بارش باران و برف در برابر نمایندگی کشورمان در برلین تجمع نموده و با حمل پلاکارد ، پرچم ایران و تصاویر امام راحل ( ره ) و مقام معظم رهبری از موضاع کشورمان حمایت کردند. آنان به مدت دو ساعت با شعارهایی مانند مرگ بر منافق و حمایت از انقلاب بحرین و محکومیت پلیس آلمان در عدم حفاظت کامل از اماکن دیپلماتیک و خواندن یک قطعنامه به تظاهرات خود پایان دادند.
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