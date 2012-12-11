بانک اطلاعات صنفی در شهرداری مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 600 هزار قبض عوارض نوسازی صادر شده است که از تاریخ چهارم آذر ماه توزیع آن شروع و تا چهارم دی ماه انجام می شود.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد تاکید کرد: عوارض نوسازی از کدهای درآمدی شهرداری مشهد است که در دوره قبل 540 هزار پلاک در مشهد قبض توزیع شد و 124 هزار نفر برای پرداخت معوقات خود مراجعه کرده اند.

انتظاری بیان کرد: استقبال شهروندان مشهدی در پرداخت عوارض نوسازی افزایش یافته است.

وی افزود: دلیل این استقبال تاثیر مثبت خدمات عمومی شهرداری به شهروندان، فرهنگ سازی رسانه ها، تسهیل پرداخت قبوض توسط شهرداری بوده است.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد گفت: پرداخت عوارض نوسازی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 52 درصد افزایش داشته است.

انتظاری بیان کرد: از 540 هزار پلاک تعداد پنج هزار و 852 نفر معادل 50 درصد کل مبلغ عوارض نوسازی را شامل می شوند که بیش از هزار نفر مطالبات از آنها وصول شده است.

وی افزود: برنامه ریزی برای وصول طلب شهرداری از این پنج هزار نفر که صاحبان پروژه های بزرگ هستند انجام شده است.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد تاکید کرد: این پنج هزار پلاک تنها 16 دستگاه دولتی را شامل می شود و بقیه خصوصی هستند که اگر در پرداخت استنکاف کنند برایشان طبق ماده 13 اجراییه صادر می کنیم.

انتظاری افزود: دستگاههای دولتی طبق مصوبه دولت می توانند بدهی خود را از طریق مستقلات بپردازند و از این طریق می توانند بدهی های خود را با شهرداری تسویه کنند.

وی در خصوص عوارض صنفی گفت: بانک اطلاعات صنفی در شهرداری راه اندازی می شود تا حقوق شهرداری از اصناف که خدمات مستمری را دریافت می کنند دریافت شود.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد تاکید کرد: کسانی که طبق قانون عوارض خود را پرداخت نکنند شامل نه درصد جریمه و شهروندان خوش حساب از 10 درصد تخفیف بهره مند خواهند شد.

انتظاری در خصوص عوارض خودرویی تصریح کرد: باید 12 میلیارد تومان عوارض خودرو طبق بودجه سال 91 دریافت می کردیم که شش میلیارد تومان وصول شده و نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته ایم.

وی افزود: با تفاهم نامه ای که با نیروی انتظامی داریم نوروز امسال با اعمال قانون درآمد شهرداری از محل عوارض خودرو افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد گفت: با شهرداری های کلان شهرها تعامل داشتیم و قرار شد خودروهایی که از این شهرها در مشهد مهمانند و عوارض پرداخت نکرده اند شهرداری مشهد عوارض آنها را وصول کند.