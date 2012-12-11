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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۸

بانک اطلاعات صنفی در شهرداری مشهد راه اندازی می شود

بانک اطلاعات صنفی در شهرداری مشهد راه اندازی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون اداری و مالی شهرداری مشهد گفت: بانک اطلاعات صنفی در شهرداری راه اندازی می شود تا حقوق شهرداری از اصناف که خدمات مستمری را دریافت می کنند وصول شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 600  هزار قبض عوارض نوسازی  صادر شده است که از تاریخ چهارم آذر ماه توزیع آن شروع و تا چهارم دی ماه انجام می شود.

 معاون اداری و مالی شهرداری مشهد تاکید کرد: عوارض نوسازی از کدهای درآمدی شهرداری مشهد است که در دوره قبل 540 هزار پلاک در مشهد قبض توزیع شد و 124 هزار نفر برای پرداخت معوقات خود مراجعه کرده اند.

انتظاری بیان کرد: استقبال شهروندان مشهدی در پرداخت عوارض نوسازی افزایش یافته است.

وی افزود: دلیل این استقبال تاثیر مثبت خدمات عمومی شهرداری به شهروندان، فرهنگ سازی رسانه ها، تسهیل پرداخت قبوض توسط شهرداری بوده است.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد گفت: پرداخت عوارض نوسازی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 52 درصد افزایش داشته است.

انتظاری بیان کرد: از 540 هزار پلاک تعداد پنج هزار و 852 نفر معادل 50 درصد کل مبلغ عوارض نوسازی را شامل می شوند که بیش از هزار نفر مطالبات از آنها وصول شده است.

وی افزود: برنامه ریزی برای وصول طلب شهرداری از این پنج هزار نفر که صاحبان پروژه های بزرگ هستند انجام شده است.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد تاکید کرد: این پنج هزار پلاک تنها 16 دستگاه دولتی را شامل می شود و بقیه خصوصی هستند که اگر در پرداخت استنکاف کنند برایشان طبق ماده 13 اجراییه صادر می کنیم.

انتظاری افزود: دستگاههای دولتی طبق مصوبه دولت می توانند بدهی خود را از طریق مستقلات بپردازند و از این طریق می توانند بدهی های خود را با شهرداری تسویه کنند.

وی در خصوص عوارض صنفی گفت: بانک اطلاعات صنفی در شهرداری راه اندازی می شود تا حقوق شهرداری از اصناف که خدمات مستمری را دریافت می کنند دریافت شود.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد تاکید کرد: کسانی که طبق قانون عوارض خود را پرداخت نکنند شامل نه درصد جریمه و شهروندان خوش حساب از 10 درصد تخفیف بهره مند خواهند شد.

انتظاری در خصوص عوارض خودرویی تصریح کرد: باید 12 میلیارد تومان عوارض خودرو طبق بودجه سال 91 دریافت می کردیم که شش میلیارد تومان وصول شده و نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته ایم.

وی افزود: با تفاهم نامه ای که با نیروی انتظامی داریم نوروز امسال با اعمال قانون درآمد شهرداری از محل عوارض خودرو افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد گفت: با شهرداری های کلان شهرها تعامل داشتیم و قرار شد خودروهایی که از این شهرها در مشهد مهمانند و عوارض پرداخت نکرده اند شهرداری مشهد عوارض آنها را وصول کند.

کد مطلب 1763670

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