به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آندینا، یوسا برنده جایزه ادبی نوبل در سال 2010 گفت اگر خودش را وقف دنیای ادبیات و رمان نوشتن نمیکرد، ملوان میشد.
او که در نشستی برای هزاران دانشآموز پرویی صحبت میکرد، گفت دلش میخواست «زندگی خیلی قوی و متنوعی» را تجربه کند.
در این نشست که در تئاتر بزرگ ملی پرو برگزار شد، یوسا گفت: این رویا با تاثیر از رمانهای امیلیو سالگاری نویسنده ایتالیایی و «افسانه ساندوکان» او در سرش ایجاد شده است.
این نویسنده 76 ساله گفت: جوانی است که امکان میدهد تا انسان ماجراهای بزرگی را در زندگیاش تجربه کند و او هم از کار دریایی برای ماجراجوییهایش خوشش میآید.
او گفت: مطالعه راهی است برای زندگی، نه تنها راه زندگی اما بسیاری از زندگیها، و افزود «کتابها هرگز به شما خیانت نمیکنند».
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