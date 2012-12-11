  1. فرهنگ و ادب
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۵

یوسا:

اگر نویسنده نمی‌شدم، ملوان می‌شدم

اگر نویسنده نمی‌شدم، ملوان می‌شدم

ماریو بارگاس یوسا نویسنده برجسته پرویی گفت، اگر نویسنده نمی‌شد، ملوان می‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آندینا، یوسا برنده جایزه ادبی نوبل در سال 2010 گفت اگر خودش را وقف دنیای ادبیات و رمان نوشتن نمی‌کرد، ملوان می‌شد.

او که در نشستی برای هزاران دانش‌آموز پرویی صحبت می‌کرد، گفت دلش می‌خواست «زندگی خیلی قوی و متنوعی» را تجربه کند.

در این نشست که در تئاتر بزرگ ملی پرو برگزار شد، یوسا گفت: این رویا با تاثیر از رمان‌های امیلیو سالگاری نویسنده ایتالیایی و «افسانه ساندوکان» او در سرش ایجاد شده است.

این نویسنده 76 ساله گفت: جوانی است که امکان می‌دهد تا انسان ماجراهای بزرگی را در زندگی‌اش تجربه کند و او هم از کار دریایی برای ماجراجویی‌هایش خوشش می‌آید.

او گفت: مطالعه راهی است برای زندگی، نه تنها راه زندگی اما بسیاری از زندگی‌ها، و افزود «کتاب‌ها هرگز به شما خیانت نمی‌کنند».

کد مطلب 1763671

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