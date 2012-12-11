حفاظت از منابع طبیعی زنجان توسط دستگاههای دولتی امکان پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن اسکندری ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی با معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با اعلام اینکه اراضی ملی استان نزدیک به یک میلیون و 200 هزار هکتار است و یگان حفاظت این اداره کل به تنهایی صیانت و حفاظت از آن مشکل می باشد ، لزوم تعامل با سایر ارگانها را در این رابطه مهم دانست و اظهار کرد: این همفکری و مشاوره با آنها ما را در رسیدن به توسعه پایدار کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به آفت سن گندم که خسارت هنگفتی به کشاورزان استان وارد می کند، افزود: زیستگاه این آفت مراتع استان بوده و تخریب مراتع موجب طغیان این آفت و وارد کردن خسارت به مزارع کشاورزی می گردد .

اسکندری از تخریب شدید مراتع استان در چند سال اخیر خبر داد و گفت: برای احیا دوباره این اراضی نیازمند همفکری و برنامه ریزی هستیم.

اسکندری با تاکید بر اینکه در بحث تخریب تصرف کنندگان دنبال تولید نیستند و تنها مالکیت بر اراضی را دنبال می کنند افزود: متاسفانه اهالی روستاها به دلیل نبود آگاهی با کاشت گندم در این مناطق ادعای مالکیت می کنند که ما بحث جی-پی-س دار کردن ماشین آلات و دستگاههای کشاورزی را برای پیشگیری از هرگونه تخریب دنبال می کنیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان امضا تفاهم نامه با جهاد کشاورزی استان را در راستای جلوگیری از تخریب بی رویه اراضی ملی استان یادآور شد و اجرای این طرح را منوط به تخصیص اعتبارات ویژه عنوان کرد.

اسکندری اهتمام ویژه جهاد کشاورزی استان را برای اجرای طرح خوشه های تولیدی درباره تولید گیاهان دارویی و زراعت چوب را برای جمع بندی، نظارت فنی و بازاریابی مورد تاکید قرار داد و اظهار امیدواری کرد: جهاد کشاورزی استان در این رابطه یاریگر منابع طبیعی استان باشد.

وی بر لزوم مشخص شدن مالکیت روستائیان در راستای انجام عملیات کاداستر اراضی کشاورزی و حل اختلاف مالکیت به استناد دستورالعمل 11 -11 را برای تعیین و تکلیف اختلافات مهم ارزیابی نمود .



معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی بالاتر از شعار باشد، افزود: برگزاری برنامه های هم اندیشی برای جلوگیری از تخریب از سال آینده به صورت مستمر و مدون اجرا خواهد شد.

سلطان نژاد منابع طبیعی را بستری برای رونق بخش کشاورزی و محور توسعه اقتصادی و پشتوانه ای برای تولید عنوان کرد و گفت: برای عزم ملی بهره وری مناسب و توسعه فرهنگ بومی حفاظت از منابع طبیعی نیازمند مشارکت همگانی هستیم.

وی یاد آور شد : 57 درصد تخریب و تصرفات اراضی ملی ناشی از شخم برای کشت محصولات زراعی بوده و بعضا" شیبهای بالای 12 درصد نیز توسط کشاورزان تخریب میگردد . که این عمل موجب از بین رفتن پوشش گیاهی ، فرسایش خاک و ایجاد روان آب می شود 25 درصد تخریب ها مربوط به دام مازاد ، 7 درصد آتش سوزی ، 5 درصد فعالیتهای معدنی ، 2 درصد آفات و امراض است.

سلطانژاد از مجموع یک میلون و 200 هزار هکتار اراضی ملی استان نزدیک به 537 هزار هکتار نقاط بحرانی محسوب می شوند که از این میزان 238 هزار هکتار در زنجان،34 هزار هکتار در ابهر و خرمدره، 67 هزار هکتار در ماهنشان است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان پراکندگی منابع طبیعی در داخل اراضی زراعی را از دلایل تخریب عنوان کرد و افزود: مسطح و یکپارچه نبودن اراضی ملی در استان ایجاب می کند که توسعه در واحد سطح را دنبال کنیم.

در این نشست تقی سالک رئیس اداره مرتع این اداره کل با بیان اینکه جریان سازی فرهنگی برای توسعه و ترویج منابع طبیعی باید در اولویت قرار گیرد، نقش سازمان های مردم نهاد را در این رابطه حائز اهمیت خواند و ابراز کرد: در سالهای گذشته ارتباط این تشکلها پشتوانه محکمی برای اداره کل محسوب می شد که باید برای فعالیت چشمگیر آنها اقدامات ضروری انجام گرد.

سالک توجه به توسعه پوشش گیاهی را در جلوگیری از وقوع سیل و خسارت های ناگوار ناشی از آن مهم دانست و گفت: همین نابودی پوشش گیاهی موجب رشد دوباره علوفه در مراتع نمی شود و اثرات آن در دراز مدت بروز پیدا می کند.



سالک جلوگیری از شخم زدن و توجه به چرا دام مراتع را نیز در جلوگیری از تخریب مراتع یادآور شد.