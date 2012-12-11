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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۹

با صدور بیانیه ای اعلام شد؛

سفردیپلمات ارشد آمریکایی به منطقه آسیا اقیانوسیه/ دیدار با مقامات فیلیپین مالزی و نیوزیلند

سفردیپلمات ارشد آمریکایی به منطقه آسیا اقیانوسیه/ دیدار با مقامات فیلیپین مالزی و نیوزیلند

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: دستیار آسیا اقیانوسیه وزیر امورخاجه آمریکا به این منطقه سفر کرده و با رهبران و مقامات ارشد مالزی، فیلیپین و نیوزیلند دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، وزارت امورخارجه آمریکا با صدور بیانیه ای از سفر "کورت کمپبل" به منطقه خبرداد و افزود: دستیار آسیا اقیانوسیه وزیر امورخاجه آمریکا در جریان این سفر 7 روزه، دوشنبه وارد فیلیپین شده و همراه دستیار آسیا اقیانوسیه وزیر دفاع آمریکا در نشست گفتگوهای راهبردی دوجانبه آمریکا فیلیپین شرکت کرده و با "آلبرت دل روساریو" وزیر امورخارجه فیلیپین و دیگر مقامات این کشور دیدار و گفتگو می کند.

قرار است کمپل روز پنجشنبه وارد کوالالامپور شده و با نجیب رزاق نخست وزیر مالزی و دیگر مقامات دولتی فعال در بخش امور مدنی و اجتماعی دیدار و گفتگو کند.

در آخرین مرحله دستیار وزیر خارجه روز جمعه وارد نیوزلند خواهد شد و ضمن ملاقات با مقامات ارشد دولتی، در گفتگوی راهبردی آمریکا نیوزیلند شرکت می کند.
 

کد مطلب 1763675

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