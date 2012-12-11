موفقیت امروز غزه نشان دهنده پیشرفت تجهیزات نظامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر؛ سردارمحمد نظرعظیمی ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از اصحاب رسانه که در دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم( ص) استان کرمانشاه برگزار شد ضمن تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع) گفت: امروزه کشورما درسطوح بین المللی به برکت انقلاب اسلامی ایران و سرمایه های فکری گرانقدرجایگاه ویژه ای دارد.

وی افزود: هم اکنون که ایران در جایگاه خوبی قرار دارد از سوی دشمنان تهدیدات زیادی نیز نسبت به آن صورت می گیرد، لذا رسانه ها به عنوان منعکس کننده اتفاقات گوناگون در سطح جامعه ایران اسلامی که مورد هجوم تهدیدات فرآوان است وظیفه مهم و خطیری را به عهده دارند.

سردار عظیمی ادامه داد: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم و مقایسه ای از ایران زمان کنونی با پیش از انقلاب داشته باشیم خواهیم دید که هم اکنون به برکت انقلاب اسلامی گنجینه های ارزشمندی در حوزه های فکر و اندیشه داریم.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین سرمایه هایی که خداوند به ملت ایران تقدیم تقدیم کرده، همان سرمایه فکر، اندیشه و عالمان و دانشمندان است.

عظیمی تصریح کرد: این حجم و تنوع تهدیدات که کشور اسلامی ما با آن مواجه است مشابهی در تاریخ ندارد و ملت ایران همواره در مقابله همه تهدیدات پایداری می کند.

وی پایداری و ایستادگی ملت غیورایران را درعرصه های مختلف تاریخ کشورمان ستودنی و بسیار مهم عنوان کرد.

فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) گفت: دلاور مردی و پایداری ملت غیور ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس وهمچنین مقاومت آنان در این دوران را بسیار ستودنی دانست و گفت: در مقاطع مختلف تاریخی حادثه ای چون دفاع مقدس حادثه ای عظیم است و خود این حادثه و کسانی که آن را خلق کردند که در راس آن شهدا قرار دارند می تواند برای یک جامعه اسوه، الگو و فرهنگ ساز باشند.

وی از اصحاب رسانه خواست تا در همه کارهای خود از این الگو ها بهره بگیرند چرا که این اتفاقات افسانه نبود و واقعیتی عینی است که باید به نسل های بعدی منتقل شود.

سردار عظیمی گفت: مسلما در جامعه ایران اسلامی برای پیشرفت کشور و دستیابی به منویات مقام معظم رهبری به طور طبیعی نیازمند تبلیغ و اطلاع رسانی است که هم اکنون وجود دارد.

وی افزود: ملت ایران دشمنان قسم خورده ای دارد که همواره به فکر ضربه زدن به آن هستند از این رو همه ما بایید به عنوان یک اصل در تمام شئونات جامعه این را بپذیریم و در جهت مقابله با آن گام بردارند تا دشمن نتواند اقدامی کند.

فرمانده سپاه نبی اکرم( ص) استان کرمانشاه ادامه داد: برخورد ما با دشمنان باید برخورد اعتقادی، زیر ساختی، و در حوزه فکر و اندیشه باشد.

وی تصریح کرد: اختلافات دشمنان با ما بر سر مباحث عمیق عقیدتی است و نشان داده اند که از هر اقدامی در این زمینه کوتاهی نمی کنند.

سردار عظیمی گفت: ما نباید در این زمینه قصور و کوتاهی کنیم و همواره مواظب اقدامات دشمن در جهت ضربه زدن به ملت ایران باشیم.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) به نقش رسانه ها در مبارزه با اهداف شوم دشمنان اشاره کرد و گفت: رسانه ها باید برای اصلاح جامعه نقد کنند، بنویسند اما نباید از دشمن غافل شوند.پ

وی افزود: رسانه ها همواره باید مراقب دشمنان باشند و از جنگ فرهنگی آنان غافل نشوند و مراقبت کنند که در کارهای رسانه ای خود موجب شاد شدن دشمنان نشوند.

وی به گستردگی رسانه اشاره داشت و گفت: هم اکنون رسانه ها محدود به مکان نیستند و دیگر حدودی وجود ندارد و در واقع اکگر خبری در یک رسانه ی استانی منعکس شود ممکن است در جای دیگری از دنیا انتشار یابد.

وی بار دیگر به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی در حوزه های مختلف به پیشرفت های زیادی رسیده است و در مقایسه آن با گذشته و زمان جنگ تحمیلی شاهد پیشرفت های چشمگیری هستیم که اصلا قابل مقایسه نیست.

وی ادامه داد: هم اکنون پیشرفت های زیادی در حوزه بهداشت و درمان، فرهنگی، نظامی و غیره در کشور رخ داده است که قابل مقایسه با هیچ یک از پیشرفت های صورت گرفته در نقاط مختلف جهان نیست و بسیار رشد بالایی دارد.

وی اشاره به موفقیت مردم غزه داشت و گفت: بخش از این موفقیت بخاطر استفاده مردم غزه از تجهیزات ساخت نظام جمهوری اسلامی ایران است و این موفقیت بسیار ارزشمندی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد از اینگه همه مسئولین نظام و خصوصا اصحاب رسانه بتوانند به نحو احسن به تکالیفشان عمل کنند تا همواره رشد و اعتلای نظام جمهوری را به دنبال داشته باشد.

