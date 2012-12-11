حل بحران سوریه از طریق فشار بر قطر و عربستان امکان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، سلیمان فرنجیه تاکید کرد: سوریه در حال جنگ با تروریستها و گروههای تکفیری و مسلح مورد حمایت خارج و کشورهای عربی است.

رئیس جریان المرده لبنان ضمن مخالفت با دخالت خارجی در امور سوریه بیان کرد: کسانی که به دنبال توقف جنگ در سوریه هستند باید به حامیان گروههای مسلح که در راس آنها عربستان و قطر قرار دارند، فشار وارد کنند.

وی بیان کرد: جریان چهارده مارس در جنگ سال 2006 علیه مقاومت لبنان توطئه کرد و هم اکنون از گروههای مسلح در سوریه با هدف نابودی مقاومت در سوریه و لبنان و خلع سلاح مقاومت حمایت می کند.

رئیس جریان المرده اعلام کرد: برخی در لبنان به دنبال فتنه طایفه ای در منطقه هستند و امیدوارم که حوادث طرابلس در که اخیرا تشدید شد، برای همیشه تمام شود.

فرنجیه درباره نوار ضبط شده مکالمات عقاب صقر نماینده وابسته به جریان چهارده مارس و حمایت وی از گروههای مسلح سوریه بیان کرد: بیش از نیمی از لبنانی ها از دخالت صقر در امور داخلی سوریه اطلاع دارند.

وی افزود: آنها(جریان چهارده مارس) به گروههای مسلح در سوریه کمک مالی و تسلیحاتی می کنند و 21 فرد مسلحی که به سوریه رفتند و در تلکلخ کشته شدند با تحریک جریان چهارده مارس به آن کشور رفته بودند.

از سوی دیگر "آیرینا بوکووا" مدیر کل سازمان علمی و فرهنگی یونسکو بیان کرد: ناجی اسعد روزنامه نگار روزنامه تشرین در چهارم دسامبر جاری در خارج از منزلش در دمشق و باسل توفیق یوسف در 21 نوامبر گذشته در یکی از نواحی اطراف دمشق ترور شده اند.

وی با اشاره به کشته شدن چهل خبرنگار ظرف سال گذشته در سوریه از ادامه حملات علیه خبرنگاران و کشته شدن آنها ابراز نگرانی کرد.