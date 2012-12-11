نام نویسی ازسوادآموزان دوره انتقال درکهگیلویه وبویراحمد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ارجمند صبح سه شنبه درنشست رؤسا و مسئولان سوادآموزی شهرستانها ومناطق استان افزود: داوطلبانی که دوره سوادآموزی، تکمیلی و پایانی را به پایان رسانده اند و یا چهارم و پنجم ابتدایی را گذرانده اند، می توانند در این دوره ثبت نام کنند.

وی بیان داشت: ارزش تحصیلی این دوره معادل پایه ششم ابتدایی درنظام آموزشی 3-3-6 است.

ارجمند زمان آموزش این دوره را 800 ساعت عنوان کرد و افزود: این دوره توسط آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان آموزش و پرورش برگزار می شود.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان تصریح کرد: این کلاسها با حضور 12 سوادآموز تشکیل می شود و برون سپاری دراین دوره ممنوع است.

ارجمند همچنین با اشاره به ویژه برنامه های هفته سواد آموزی اظهار داشت: در این هفته که از یکم تا هفتم دیماه است، برنامه های مختلف فرهنگی با موضوع سوادآموزی اجرا می شود.

وی با بیان اینکه کار شناسایی و پالایش اسمی بی سوادن در استان ادامه دارد، تصریح کرد: کار شناسایی در برخی روستاها به پایان رسیده و کلاسهای آموزشی نیز تشکیل شده است.