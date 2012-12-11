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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

نقی زاده خبر داد:

همایش توسعه گردشگری در مشگین شهر برگزار می شود

همایش توسعه گردشگری در مشگین شهر برگزار می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اردبیل از برگزاری همایش توسعه گردشگری در شهرستان مشگین شهر طی اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یحیی نقی زاده ظهر سه شنبه در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: این همایش با هدف معرفی ظرفیتهای سرمایه گذاری حوزه گردشگری مشگین شهر و جذب سرمایه گذاران به این منطقه برگزار  می شود.

وی با بیان اینکه مشگین شهر به دلیل جاذبه های تاریخی، باستانی، طبیعی و گردگشری می تواند زمینه توسعه اقتصاد توریسم منطقه را فراهم می کند برگزاری این همایش را فرصتی در معرفی این قابلیتها عنوان کرد.
 
معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اضافه کرد: چارت برگزاری جشنواره و ستاد برگزاری همایش مشخص شده و مقدمات پیاده سازی همایش در دست اجرا است.
 
به گفته این مسئول برای پیاده سازی این همایش اعتباری از طریق فرمانداری مشگین شهر در نظر گرفته شده و به منظور تسهیل در اجرای آن ضروری است استانداری نیز در برگزاری همایش مشارکت داشته باشد.
 
نقی زاده همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره زمستانی در شهرستان سرعین اضافه کرد: این جشنواره نیز از اول بهمن ماه سال جاری به مدت 45 روز با شعار "لذت زمستان در شهر چشمه های بهشتی" در سرعین برگزار خواهد شد.
 
وی ادامه داد: این جشنواره در هفت هفته با برنامه های متنوع و جوایز ویژه از جمله خودروی سواری در سطح منطقه ای و ملی اجرا می شود.
 
نقی زاده هدف از احیا جشنواره های زمستانی را معرفی جاذبه های گردشگری استان در فصل زمستان و خروج از گردشگری فصلی عنوان کرد.
کد مطلب 1763683

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