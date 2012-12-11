همایش توسعه گردشگری در مشگین شهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یحیی نقی زاده ظهر سه شنبه در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: این همایش با هدف معرفی ظرفیتهای سرمایه گذاری حوزه گردشگری مشگین شهر و جذب سرمایه گذاران به این منطقه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مشگین شهر به دلیل جاذبه های تاریخی، باستانی، طبیعی و گردگشری می تواند زمینه توسعه اقتصاد توریسم منطقه را فراهم می کند برگزاری این همایش را فرصتی در معرفی این قابلیتها عنوان کرد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اضافه کرد: چارت برگزاری جشنواره و ستاد برگزاری همایش مشخص شده و مقدمات پیاده سازی همایش در دست اجرا است.

به گفته این مسئول برای پیاده سازی این همایش اعتباری از طریق فرمانداری مشگین شهر در نظر گرفته شده و به منظور تسهیل در اجرای آن ضروری است استانداری نیز در برگزاری همایش مشارکت داشته باشد.

نقی زاده همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره زمستانی در شهرستان سرعین اضافه کرد: این جشنواره نیز از اول بهمن ماه سال جاری به مدت 45 روز با شعار "لذت زمستان در شهر چشمه های بهشتی" در سرعین برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این جشنواره در هفت هفته با برنامه های متنوع و جوایز ویژه از جمله خودروی سواری در سطح منطقه ای و ملی اجرا می شود.

نقی زاده هدف از احیا جشنواره های زمستانی را معرفی جاذبه های گردشگری استان در فصل زمستان و خروج از گردشگری فصلی عنوان کرد.