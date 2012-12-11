انگلیس در اندیشه حمایت دریایی و هوایی از شورشیان سوری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، یکی از مقامات ارشد ارتش انگلیس از آماده شدن برنامه هایی در ارتش این کشور برای پشتیبانی دریایی و یا هوایی از شورشیان سوری خبر داد.

این نقشه ها به دنبال درخواست "دیوید کامرون" از وزارت دفاع انگلیس مبنی بر بررسی و پیشنهاد راه های ممکن برای حمایت از شورشیان سوری، آماده می شوند.

بواسطه این خواسته کامرون، چندی پیش جلسه ای به ریاست "سر دیوید ریچاردز" رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس برگزار شد که در این جلسه نمایندگانی از فرانسه، آمریکا، ترکیه، اردن، قطر، و امارات حضور داشتند.

به نوشته گاردین، هر چند تا تکمیل این برنامه ها زمان زیادی نمانده و تقریبا تکمیل شده اند اما اجرای نقشه ها مشروط به آن است که آمریکا نیز حمایت خود را از شورشیان سوری افزایش بدهد. زیرا رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس درباره پیامدهای مداخله نظامی در سوریه هشدار داده است.

هر چند رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس درباره عواقب مداخله نظامی در سوریه هشدار داده اما با این وجود دفتر کامرون فشار زیادی به ارتش وارد می کند تا هر چه سریعتر نقشه های خود را برای حمایت از شورشیان سوری ارائه کند.

به گفته مقامات نظامی انگلیس، این فشارها را می توان با فشار کامرون به ارتش پیش از اقدام مشترک انگلیس و فرانسه در حمله به لیبی مقایسه کرد.

برهمین اساس در زمان اعتراضات مردم لیبی علیه رژیم معمر قذافی، دولت انگلیس از ارتش خواسته بود تا نقشه هایی را برای مداخله نظامی در این کشور آفریقایی آماده کنند.

در همین رابطه شب گذشته یکی از مقامات وزارت دفاع انگلیس به گاردین گفت: هر چند نقشه های جدید برای پشتیبانی از شورشیان سوری آماده شده اما تا به اجرا درآمدن این نقشه ها راه درازی در پیش است.