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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۱

عادلی:

هتل امام زاده هاشم (ع) از سوی بنیاد توسعه و عمران تکمیل می‌شود

هتل امام زاده هاشم (ع) از سوی بنیاد توسعه و عمران تکمیل می‌شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: ساخت هتل امام زاده هاشم(ع) از سوی بنیاد توسعه و عمران سازمان تکمیل و به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

حجت الاسلام ولی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی عملیات عمرانی و توسعه مساجد و بقاع متبرکه کشور که در سازمان اوقاف و امور خیریه به تصویب می رسد ازسوی این بنیاد و مجموعه های تابعه صورت می گیرد.

وی در ادامه با اعلام اینکه هزار و 500 خادم افتخاری در حرم سید جلال الدین اشرف آستانه اشرفیه (ع) مشغول خدمت هستند، اظهارداشت: امامزاده سید جلال الدین اشرف از فرزندان امام موسى کاظم (ع) و برادر امام رضا (ع) است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با بیان اینکه هرساله در هفته وقف همایش واقفان برگزار می شود، گفت: وقف نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی دارد.

وی همچنین راه اندازی سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه در کشور را حرکتی ارزشمند برای شفاف سازی عملیات مالی این سازمان عنوان کرد و افزود: طراحی و اجرای نظام جامع مالی موقوفات و بقاع متبرکه آخرین مرحله اجرای سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه است.

عادلی اظهار داشت: این اقدام تحولی عمیق در عملیات مالی سازمان ایجاد کرده و با ایجاد نظم مالی در تمامی امور موقوفات و بقاع متبرکه، اعتماد مردمی را به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 1763692

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