به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان، تیمهای هیات ایلام، آلومینیوم سازی اراک، مرحوم داداشی کهریزک و پگاه فارس از فردا وارد شهر ایلام شده و از روز پنجشنبه به رقابت با حریفان خود می پردازند.
برنامه دیدار این تیم ها به شرح زیر اعلام شده است :
پنجشنبه:
ساعت 9: مرحوم داداشی کهریزک - آلومینیوم سازی اراک
ساعت 11: هیات ایلام - پگاه فارس
ساعت 17: پگاه فارس - مرحوم داداشی کهریزک
ساعت 19: هیات ایلام - آلومینیوم سازی اراک
جمعه:
ساعت 9: آلومینیوم سازی اراک - پگاه فارس
ساعت 11: هیات ایلام - مرحوم داداشی کهریزک
مرحله چهارم رقابت های این گروه از یازدهم دیماه به میزبانی اراک برگزار خواهد شد.
سومین مرحله از رقابتهای لیگ برتر بسکتبال با ویلچر به میزبانی هیات ایلام از پنجشنبه هفته جاری آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان، تیمهای هیات ایلام، آلومینیوم سازی اراک، مرحوم داداشی کهریزک و پگاه فارس از فردا وارد شهر ایلام شده و از روز پنجشنبه به رقابت با حریفان خود می پردازند.
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