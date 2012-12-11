به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، تیم‌های هیات ایلام، آلومینیوم سازی اراک، مرحوم داداشی کهریزک و پگاه فارس از فردا وارد شهر ایلام شده و از روز پنجشنبه به رقابت با حریفان خود می پردازند.



برنامه دیدار این تیم ها به شرح زیر اعلام شده است :



پنجشنبه:

ساعت 9: مرحوم داداشی کهریزک - آلومینیوم سازی اراک

ساعت 11: هیات ایلام - پگاه فارس

ساعت 17: پگاه فارس - مرحوم داداشی کهریزک

ساعت 19: هیات ایلام - آلومینیوم سازی اراک



جمعه:

ساعت 9: آلومینیوم سازی اراک - پگاه فارس

ساعت 11: هیات ایلام - مرحوم داداشی کهریزک



مرحله چهارم رقابت های این گروه از یازدهم دی‌ماه به میزبانی اراک برگزار خواهد شد.