طی 10 روز گذشته هزار تبعه بیگانه غیرمجاز در ایرانشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی آهنگران ظهر سه شنبه در دیدار با امام جمعه ایرانشهر اظهار داشت: این افراد که از طریق مرز پاکستان وارد این شهرستان شده بودند قصد داشتند به شهرهای مرکزی کشور عزیمت کنند.

وی گفت: خوشبختانه مردم این شهرستان تعامل خوبی با ماموران انتظامی دارند که این امر باعث ارتقای شاخص های امنیتی در ایرانشهر شده است.

امام جمعه ایرانشهر نیز در این دیدار افزود: ماموران نیروی انتظامی تلاش بسیاری برای برقراری نظم و امنیت در این شهرستان انجام می دهند که این امر باعث شده مردم با خیالی آسوده به زندگی خود بپردازند.

حجت الاسلام حسین طاووسی بیان داشت: دستگاه های امنیتی و نظامی موظفند با عوامل مخل امنیت به طور قانونی برخورد کنند.