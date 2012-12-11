دادستان قزوین از مجروح ماموریت پلیس عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان درگیری هفته گذشته پلیس با قاچاقچیان مشروبات الکلی و سلاح، عابری که قصد کمک به ماموران برای دستگیری قاچاقچیان را داشت مصدوم شد.

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز سه شنبه ضمن عیادت از این مصدوم در بیمارستان شهید رجایی با اشاره به روند برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، سلاح و مشروبات الکلی در استان گفت: همچنانکه بارها اعلام کرده ایم نهضت برخورد سرسختانه با تبهکاران و مفسدین در قزوین متوقف نخواهد شد تا درس عبرتی باشد برای کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند و یا قصد ورود به آن را دارند.

وی افزود: قزوین با تاسی از سیاستهای کشوری در این زمینه فعالیت جدی تر و سخت تری را آغاز کرده و بر اساس آن دستگاه قضایی استان وارد مبارزه بی امان با توزیع کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر شده است.

دادستان قزوین در خصوص نحوه دستگیری و مصدوم شدن یکی از شهروندان در این درگیری بیان کرد: در پی اطلاعات واصله از منابع موثق مبنی بر اینکه محموله ای از مشروبات الکلی و سلاح توسط قاچاقچیان غرب کشور در حال انتقال به این استان می باشد بلافاصله با صدور دستورات ویژه اکیپ هایی جهت شناسایی این افراد به سطح شهر اعزام شدند.

صادقی تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات فنی و پلیسی، ماموران به یک دستگاه خودرو پاترول مظنون شدند که با استعلام مشخص شد خودروی یاد شده سرقتی است که بلافاصله دستور توقف خودرو صادر شد که قاچاقچان بدون توجه به دستور پلیس متواری شدند که به علت سرعت بالا با یکی از خودروهای پارک شده در خیابان تصادف و در پی درگیری داخل خودرو یک تیر به پای راننده اصابت و خودرو متوقف می شود.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیفی 59 بطری مشروبات الکلی خارجی کشف شد که به همراه فرد دستگیر شده با تشکیل پرونده مقدماتی در جریان رسیدگی قرار گرفته است.

این مسئول قضایی گفت: در جریان این درگیری و تعقیب و گریز، با کمال تاسف یکی از عابران مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد که بلافاصله برای مداوا به بیمارستان اعزام شد و مورد مداوا و مراقبت قرار گرفت.

دادستان قزوین پس از حضور در بیمارستان وعیادت از این شهروند گفت: وضعیت فرد مجروح بر اساس نظرکادر پزشکی بیمارستان روبه بهبود است و دستور ویژه ای مبنی بر در اختیار گذاشتن امکانات بیمارستانی و پزشکی برای مداوای این شهروند داده شده است.