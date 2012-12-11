لزوم نگاه علمی در بودجه نویسی سال 92 /خبری از تاثیر پروژه های اجتماعی در بودجه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به لزوم وجود نگاه علمی به بحث بودجه نویسی گفت: امسال سال آخری است که این شورا بودجه شهرداری را به تصویب می رساند و باید با نگرشی علمی به بحث بودجه بپردازیم.

وی با اشاره به انجام پروژه عدالت در شهر توسط مدیریت شهری، گفت: ما باید تاثیر چنین پروژه هایی را در بودجه نویسی ببینیم. پروژه دیگری که مطرح شده و به انجام نیز رسیده نگرش مردم تهران به پروژه های شهری است. اما آیا نتایج این پروژه ها تاثیری در بودجه سال آینده دارد. متاسفانه از ظرفیتهای علمی اینچنینی در بودجه استفاده نمی شود و باید چنین فعالیتهای فرهنگی در بودجه نویسی در نظر گرفته شود.

مسجد جامعی ادامه داد: 50 سال پیش در چنین سالی نخستین همایش بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران به همت مرحوم احسان نراقی که به تازگی فوت شده در دانشگاه تهران برگزار شد گفت: در این همایش نقش مسکن، بهداشت، جمعیت، فقر و... در بودجه نویسی پایتخت در نظر گرفته شد که جا دارد مرکز مطالعات اجتماعی شهرداری از این ظرفیت برای بودجه نویسی سال 92 استفاده کند.