حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور، در حاشیه همایش سربازان بسیجی در حسینیه فضل‌بن‌شاذان آموزشگاه رزم مقدماتی شهید هاشمی‌نژاد نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: فقط اصلاح‌طلبان افراطی همچون مشارکت در انتخابات شرکت نمی‌کنند ولی عقل سیاسی ایجاب می‌کند دیگر اعضای این جریان شرکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه بازار کاندیداها به‌ قدری شلوغ است که صحبت کردن در مورد آن‌ها سخت است، اظهار داشت: بسیاری از اصلاح‌طلبان سید محمد خاتمی را فرشته نجات جریان چپ می‌دانند.

جانشین سابق حوزه نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: اراده سید محمد خاتمی برای حضور در انتخابات جدی بوده و وی در حال ارزیابی فضاها برای حضور خود است.

ذوالنور بیان کرد: اصلاح‌طلبان تعدد کاندیداهای اصول‌گرا و فضای اقتصادی کشور را برای خود یک قوت در انتخابات می‌دانند.

وی نخستین گزینه دولت برای انتخابات را اسفندیار رحیم‌مشایی معرفی کرد و بیان داشت: احتمالا این جابه‌جایی و فاصله‌گرفتن مشایی از دولت برای انتخابات است.

مشاور حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، دبیری اجلاس عدم تعهد توسط مشایی را موجب پوشش خبری خوب برای او عنوان کرد و گفت: شورای نگهبان به‌هیچ وجه مشایی را تایید نمی‌کند.

ذوالنور مصلحت‌اندیشی را در حیطه وظایف شورای نگهبان ندانست و تصریح کرد: مصلحت‌اندیشی در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری است.

وی احتمال وحدت جبهه متحد اصول‌گرایان و جبهه پایداری را کم ندانست و ادامه داد: حداد عادل، جلیلی، قالیباف، لاریجانی و رضایی از جمله گزینه‌های اصول‌گرایان هستند.

دبیر کل کنگره شهدای روحانی همچنین ضرر ارتباط با امریکا را از سودی آن بیش‌تر دانست و گفت: نظام نباید فریب امریکا را بخورد.

ذوالنور تاکید کرد: عناصر محوری فتنه به هیچ وجه شرایط سکان‌داری نظام را ندارند.

وی افزود: هر جا دشمن، ما را تحریم کرده است بعد از مدتی تحریم‌ها را دور زده‌ایم و هم‌اکنون در یک مدت معقول مشکلات را حل می‌کنیم.

ذوالنور اضافه کرد: سختی‌های تحریم برکاتی داشته و موجب رشد ما شده است.