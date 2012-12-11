  1. دين، حوزه، انديشه
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۰

شماره جدید "ترجمان وحی" منتشر شد/ تأکید بر اعجاز در فصاحت و بلاغت قرآن

شماره جدید "ترجمان وحی" منتشر شد/ تأکید بر اعجاز در فصاحت و بلاغت قرآن

سی و یکمین شماره از نشریه تخصصی مؤسسه فرهنگی "ترجمان وحی" در 186 صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "معانی مجازی درقرآن مجید" (بخش هفتم) نوشته یعقوب جعفری، "تأکید در قرآن کریم" به قلم دکتر سید علی گرمارودی، "گذری بر تاریخ ترجمه و تفسیر ترکی قرآن کریم" نوشته مهدی الهیاری تبریزی در آن به چاپ رسیده است.

شرح سه واژه در قرآن کریم نوشته بهرام گرامی، ترجمه‏ای فارسی ازقرآن کریم با رویکرد لغوی، ادبی نوشته راحله نوشاوند، معرفی و بررسی ترجمه قرآن کریم از دکتر حداد عادل و محمد علی کوشا و ترجمه پژوهی قرآنی نوشته حسین عبدالرئوف با ترجمه و تحریر بهاءالدین خرمشاهی از دیگر مطالب چاپ شده در شماره سی و یکم نشریه ترجمان وحی است.

در این شماره ترجمه جدیدی از قرآن مجید به زبان بلتی نیز به چاپ رسیده است. این نشریه خلاصه‌ای از اهم مطالب خود رادر انتها به زبان انگلیسی منتشر کرده است. 

کد مطلب 1763705

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