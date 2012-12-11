ضرورت معرفی الگوهای اقتصاد اسلامی/اقتصاد مقاومتی با ریاضتی متفاوت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر سه شنبه در دوازدهمین نشست هم اندیشی استادان دانشگاه لرستان با موضوع اقتصاد اسلامی گفت: برگزاری و تداوم جلسات هم اندیشی می تواند ثمرات بسیار خوبی را در پی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه اساتید دانشگاه، صاحب نظران و نخبگان می توانند با برگزاری جلسات هم اندیشی در پیشبرد اهداف نظام کمک کنند، اظهار داشت: کار اصلی اساتید دانشگاه و نخبگان ارائه ایده های جدید است.

رسالت اساتید دانشگاهها و نخبگان در برابر ایده اقتصاد مقاومتی

امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی باید در نظریه پردازی و ارئه راهکارهای علمی و عملیاتی پویا باشند، تصریح کرد: انتظار رهبر معظم انقلاب از قشر اساتید دانشگاه ها نیز نظریه پردازی و ارئه راهکارهای لازم برای اجرای اهداف نظام است.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: فلسفه تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی نیز این است که اساتید و دانشجویان دانشگاهها در یک فضای صمیمی و علمی نظرات خود را مطرح کنند و از درون این نظرات ایده های جدید برای جامعه مطرح شود.

وی با اشاره به اینکه از رسالتهای مهم دانشگاه های کشور برگزاری کرسی های آزاد اندیشی است، گفت: از دانشگاه ها انتظار داریم که جلسات هم اندیشی را پیگیری و برگزار کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با بیان اینکه اساتید دانشگاه ها باید در رابطه با موضوعات پیرامون اقتصاد اسلامی پا به میدان بگذارند، تصریح کرد: اساتید و نخبگان دانشگاهی باید در رابطه با اقتصاد اسلامی نظرات علمی خود را بازگو کنند.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: اساتید دانشگاه و نخبگان باید نسبت به انجام وظایفی که در قبال ایده اقتصاد مقاومتی دارند تلاش کنند.

مراکز علمی در رابطه با پنج موضوع اقتصاد اسلامی به میدان بیاند

وی با بیان اینکه مراکز علمی در کشور باید در رابطه با پنج موضوع در زمینه اقتصاد اسلامی به میدان بیاند و ایده های خود را مطرح کنند، اظهار داشت: پنج موضوع اهداف اقتصاد اسلامی، مالکیت در اقتصاد اسلامی، منابع مالی دولت اسلامی، سیاستهای اقتصادی اسلام و مسائل و موضوعات اقتصادی باید توسط مراکز علمی تبیین شود.

امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مزایا و برتریهای اقتصاد اسلامی نسبت به سایر مکاتب اقتصادی باید تبیین شود، اظهار داشت: باید پژوهش ها و نظریه پردازیهای لازم در رابطه با تبیین مزایای اقتصاد اسلامی صورت گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه در اقتصاد اسلامی مسئله برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش نابرابری ها، کم کردن فاصله های طبقاتی و مبارزه با فقر هدف اصلی است، تصریح کرد: این در حالیست که در سایر مکاتب اقتصادی مسئله سود طلبی و خود اندیشی پایه و اساس است.

روند اجرای اصل 44 در مراکز علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد

وی با بیان اینکه یکی از زیربنایی ترین مسائل اقتصادی، مسئله مالکیت است، گفت: با توجه به آیات قرآن کریم مالکیت مطلق از آن خدا است و در پرتو مالکیت خداوند متعال است که سایر مالکیتها شکل می گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به اینکه مباحث مربوط به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی در اسلام باید تبیین شود، افزود: میزان بهره برداری دولت و مالکیت دولت بر منابع طبیعی، زمین، دریاها، معادن و ... باید بررسی شود.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه مسئله مالکیت نفت که اساس اقتصاد کشورها است باید بررسی و تبیین شود، گفت: تبیین مالکیت نفت در اقتصاد اسلامی و اینکه نفت قابلیت مالکیت عمومی را دارد یا نه در مراکز علمی و توسط نخبگان باید تبیین شود.

وی ادامه داد: مسئله اجرای اصل 44 و اینکه آیا این اصل براساس اقتصاد اسلامی اجرا شده است یا بر اساس شیوه های غربی نیازمند بررسی است.

امام جمعه خرم آباد با اشاره به تدوین سند چشم انداز 20 ساله کشور اظهار داشت: باید بررسی شود که در قضیه سند چشم انداز 20 ساله که رهبر فرزانه انقلاب روی آن پافشاری دارد قدمی برداشته شده است و آیا حوزه های علمیه و دانشگاه ها به آن ورود داشته اند.

مسئله منابع مالی دولت اسلامی تبیین شود

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسئله منابع مالی دولت اسلامی باید تبیین شود، تصریح کرد: مسئله استقراض که یکی از مسائل مهم در منابع مالی دولتها است باید تبیین و مشخص شود که در کشور ما چگونه است.

وی یادآور شد: تبیین مسائل مربوط به زکات، خمس، خراج، مالیات، درآمدهای حاصله از انفال و ... در اقتصاد اسلامی ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب در رابطه با مباحث اقتصادی فقط برای شرایط بحرانی و خاص نیست، اظهار داشت: اقتصاد پایه همه مسائل است و حتی مسائل فرهنگی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد و پرداختن به آن ضروری است.

کرسی های آزاد اندیشی به مسائل اقتصادی ورود پیدا کنند

حجت الاسلام میرعمادی با طرح این سوال که آیا مسائل اقتصادی کشور مثل یارانه ها، مالیات، منابع مالی دولت و ... در یک فضای صمیمی نقد و بررسی شده است، افزود: بررسی این مسائل در کرسی ها آزاد اندیشی و جلسات هم اندیشی ضروری است.

وی با بیان اینکه برخی افراد طرح ایده اقتصاد مقاومتی را به مسئله تحریم ربط می دهند، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یک ایده خلاقانه برای پیشبرد سیاستهای سرمایه ای کشور است و تنها به مسئله تحریم برنمی گردد.

امام جمعه خرم آباد عنوان کرد: باید اقرار کنیم که کار علمی و پژوهشی لازم راجع به مسائل اقتصادی در اسلام در کشور ما انجام نشده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه میدان و فضای لازم برای تحقیق و پژوهش در زمینه اقتصاد اسلامی فراهم است، افزود: باید ابعاد اقتصاد اسلامی درجلسات هم اندیشی و توسط نخبگان دانشگاهی تبیین و تشریح شود.

ایده اقتصاد مقاومتی یک ایده نو، خلاقانه و مبتکرانه است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ایده اقتصاد مقاومتی یک ایده نو، خلاقانه و مبتکرانه است، اظهار داشت: این ایده پاسخگوی نیازها و برطرف کننده مشکلات و چالشها است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه اگر ایده اقتصاد مقاومتی درست تبیین و ارائه شود تمام مشکلات و چالشهای پیش روی اقتصاد کشور حل می شود، افزود: اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی متفاوت است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی تکیه بر ظرفیتها و توانمندیهای کشور و معنای آن فشار بر مردم نیست، گفت: هنر ما در این است که مدیریت اقتصادی داشته باشیم و این از طریق اقتصاد مقاومتی تحقق می یابد.

وی با اشاره به بحران اقتصادی ایجاد شده در کشورهای اروپایی اظهار داشت: بحران ایجاد شده در کشورهای غربی به دلیل عدم مدیریت اقتصادی است.

مواضع اقتصادی در اسلام بر اساس ارزشها شکل می گیرد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با بیان اینکه اقتصاد کشورهای غربی بر سود پرستی و منفعت طلبی استوار است، عنوان کرد: به همین دلیل این کشورها یک مرتبه دچار بحرانهای شدید اقتصادی می شوند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه مواضع اقتصادی در اسلام بر اساس ارزشها شکل می گیرد، تصریح کرد: در اسلام مسائل اقتصادی توام با ارزشها جلو می رود.

وی یادآور شد: در ایران اگر بتوانیم منابع انسانی، سرمایه ای و تولیدی خود را درست مدیریت کنیم به رشد اقتصادی دست خواهیم یافت.

امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی اساتید، دانشگاه ها و نخبگان علمی در شرایط کنونی نظریه پردازی است، اظهار داشت: مسئله کار، تولید و پیشرفت اقتصادی بدون پشتوانه نظریه پردازی ثمره ای نخواهد داشت.

شناسایی ظرفیتهای اقتصادی مهمترین وظیفه نخبگان است

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه شناسایی ظرفیتهای اقتصادی مهمترین وظیفه نخبگان است، افزود: نخبگان علمی باید مسئله اقتصاد مقاومتی را تبیین و عوامل تحقق آن را شناسایی کنند.

وی وظیفه دوم نخبگان علمی را اصلاح بینشها و رفتارهای اقتصادی مردم دانست و گفت: مسئله الگوی مصرف، رفتارهای غلط اقتصادی، روی آوردن به ربا، رفتارهای تجمل گرایانه و اشرافی گری و... باید اصلاح شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: فرهنگ کار، اعتدال در زندگی، ایجاد روحیه اعتماد به نفس، داشتن انگیزه برای فعالیتهای اقتصادی و ... از جمله مواردی است که باید در جامعه تبیین شود.

حجت الاسلام میرعمادی در بخش پایانی سخنان خود معرفی الگوهای اقتصاد اسلامی را ضروری دانست و بیان کرد: تا کنون چه تعداد از دانشگاه های کشور الگوهای اقتصاد اسلامی را به جوامع علمی و مردم معرفی کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه شناسایی و معرفی الگوهای اقتصاد اسلامی برای تحقق اقتصاد اسلامی در کشور ضروری است، افزود: همه آحاد جامعه باید نسبت به مسئله اقتصاد اسلامی حساس شوند.