مصالح کشور را نباید تفسیر کرد/ خواسته اصلی رهبری ایجاد آرامش در جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بسیج طلاب و روحانیون با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری آن را یک موضوع مهم ارزیابی کرد و گفت: در این انتخابات دوران چهار ساله رئیس‌جمهور به پایان رسیده و لاجرم چهره جدیدی روی کار خواهد آمد که می‌تواند بر هیجان و اهمیت انتخابات بیافزاید.

وی این انتخابات را چه به لحاظ کشوری و چه منطقه‌ای به دلیل هم زمانی با انتخابات شوراهای شهر مهم ارزیابی کرد و گفت: انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری در حالی برگزار می‌شود که ما مسائل مربوط به فتنه‌گران در سال 88 را پشت سر گذاشتیم و به طور قطع دشمن در این انتخابات به دنبال ارزیابی میزان تأثیر تحریم‌ها بر جامعه است که در این میان نقش مردم بسیار مهم تلقی می‌شود و باید در این انتخابات عملکرد مثبت افراد را ملاک قرار دهد.

حجت الاسلام والمسلمین سعیدی خاطرنشان کرد: تجربه یازده ساله نشان داده است که تنها اصولگرایان هستند که می‌توانند یک مدل موفق مدیریتی به جامعه ارائه دهند.

وی در خصوص لزوم ایجاد آرامش و ثبات و پرهیز از التهاب در جامعه گفت: نباید مسائل کشور را تفسیر کرد اما آنچه مد نظر رهبر معظم انقلاب است ایجاد آرامش و پرهیز از التهاب در جامعه است و سران قوا نیز در این مسیر نباید اختلافات خود را رسانه‌ای کنند بلکه باید در جمع خصوصی مشکلات را حل کنند.

حجت الاسلام والمسلمین سعیدی در خصوص قانون اصلاح انتخابات نیز گفت: قانون انتخابات هرچند سال یک بار نیاز به بازنگری دارد و آقایان هم مطرح کردند که باید شرایطی برای ثبت‌نام کاندیدها لحاظ شود اما آنچه مهم است این است که این موضوعات نباید تبدیل به جنجال شود.

وی افزود: هرکس وظیفه‌ای دارد و افراد باید استدلال کنند و اگر مشکلی در پیش بود شورای نگهبان حکم می کند و هرچه آنها گفتند باید مورد قبول واقع شده و نباید اینگونه مسائل منجر به ایجاد تنش در جامعه شود.

حجت الاسلام سعیدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به جنگ 8روزه غزه اشاره کرد و گفت:‌این جنگ قابل پیش‌بینی نبود و نشان داد که اسرائیلی‌ها در تصورات خود دچار اشتباه شدند.



نماینده ولی‌فقیه در سپاه افزود: آنها فکر می‌کردند توانسته‌اند سوریه را از مقاومت جدا کرده و ایران را تضعیف کنند، همچنین با بمباران کارخانه اسلحه‌سازی سودان و قطع ماهواره‌ها و ایجاد تحریم فکر کردند پشتیبانی از غزه کمرنگ شده و می‌توانند کار فلسطینی‌ها را یکسره کنند اما آنچه در اینجا اتفاق افتاد نشان داد: که سیستم امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل به خطا رفته است.



حجت الاسلام والمسلمین سعیدی فروپاشی گنبد آهنین اسرائیل را یکی دیگر از دستاوردهای این جنگ دانست و گفت: در نبرد غزه ثابت شد که تنها کشوری که خالصانه از مقاومت فلسطین حمایت می‌کند ایران است نه کشورهای مدعی دیگر مانند ترکیه، مصر و عربستان.