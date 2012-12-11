به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهاروند ظهر روز سه شنبه در افتتاح شرکت تعاونی فرش دستباف استان مرکزی افزود: فرش ایرانی به دلیل اصل بودن، قدمت و کیفیت بالایش در برابر تحریم ها مقاوم بوده است و همچنین فرش های کشور ما با دیگر کشورها برتر است قابل قیاس نیست.

وی با بیان اینکه فرش ایرانی به ثبت ملی رسیده و شناسنامه پشت فرش معرف فرش ایرانی در خارج از کشور است تصریح کرد: امروزه علیرغم بازار رقابت شدید، مشغله‌های دنیای جدید و دغدغه‌های جهان صنعتی، چه در ایران و چه در خارج از ایران، نام ایران با نام فرش گره خورده است و شماری از فرش‌های دست بافت ایرانی، درزمره‌ی برجسته ترین آثار هنری آفریده شده به دست بشر هستند.

بهاروند از کسب رتبه سوم فرش استان مرکزی در کشورخبر داد و گفت: فرش استان مرکزی بین رتبه یک تا ده در کشور رتبه سوم را از آن خود کرده است.



وی با بیان اینکه 21 اتحادیه در 24 مرکز استانهای کشور وجود دارد اظهارداشت: با توجه به اینکه در برنامه پنجم توجه بیشتری به هنر فرش بافی شده است مجلس در سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تسهیلاتی را برای این اتحادیه در نظر گرفته است که از جمله آنها بهداشتی کردن کارگاهها، ارائه تسهیلات (وام های نقدی با بهره کم) و مسکن مهر برای قالی بافان می باشد.