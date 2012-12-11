همایش شوراهای دانش آموزی با محوریت پدافند غیرعامل در شهر لنده برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد پیش از ظهر سه شنبه در این همایش گفت: پدافند غیرعامل درمقابل جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن یک ضرورت است.

حجت الاسلام سید مصطفی شجاعیان افزود: شوراهای دانش آموزی یکی از بازوان مهم آموزش و پرورش در ارتقای مسائل فرهنگی و آگاه سازی و بصیرت دانش آموزان است.

وی بیان داشت: این شوراها می تواند با برنامه ریزی های صحیح مدیریتی نحوه مبارزه با تهاجمات فرهنگی واجتماعی و بلایای طبیعی و مصنوعی را برای سایر دانش آموزان و خانواده ها تبیین وتشریح کند.

شجاعیان اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره درمراحل مختلف، بصیرت دینی و سیاسی را لازمه هوشیاری ملت ایران می دانند.

وی با بیان اینکه تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری بهترین عامل بازدارنده ی توطئه های دشمنان است، عنوان کرد: برنامه های مختلف آموزش وپرورش، برگزاری همایش ها، جلسات دربخش دانش آموزی و فرهنگی در این نهاد آموزشی شایسته تقدیر است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان افزود: همه مدیران، مربیان ودانش آموزان باید همواره مواظب توطئه های دشمنان در ابعاد خارجی و داخلی باشند و با هوشیاری با این توطئه ها مقابله کنند.