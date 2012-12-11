باید دو نشست دیگر برگزار کنیم/ برخورد خوب ژوزه من را تحت تأثیر قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و مانوئل ژوزه صبح امروز سه‌‍شنبه با هم دیدار و گفتگو کرده و در خصوص مسائل مختلف به صحبت پرداختند.

در این نشست مانوئل ژوزه خطاب به محمد رویانیان گفت: دوست ندارم شما ناراحت باشید. آنچه روی داد اتفاق تلخی برای هر دوی ما بود و مهمتر از ما برای پرسپولیس تلخ بود. من آمدم که کار کنم و موفق باشم. پانزده سال همیشه و به صورت مداوم برنده و موفق بودم اما اینبار اتفاقاتی افتاد که نتایج تیم به گونه دیگری رقم خورد.

وی با اشاره به اینکه در این امر عوامل مختلف دخیل بود و نمی‌خواهد کسی را متهم کند، افزود: من سرمربی بودم و از خودم رفع مسئولیت نمی‌کنم. در این شرایط هم شما و هم من ضربه خوردیم. پرسپولیس بازیکنان بزرگ، خوب و توانمندی دارد ولی باید فرصت فراهم شود که با روحیه و انسجام بیشتر در میادین حاضر شوند.

این مربی پرتغالی اضافه کرد: آنها باید خودشان را باور کنند و ایمان داشته باشند که می‌توانند موفق بشوند. با اطمینان می‌گویم این بازیکنان، نفرات توانمندی هستند که در نیم فصل نتایج خوبی را رقم خواهند زد. هواداران باید به حمایت خود از پرسپولیس ادامه بدهند و در آن صورت این بازیکنان بهترین عملکرد را بروز خواهند داد. بدون شک شرایط برای پرسپولیس عوض می‌شود.

وی تصریح کرد: با این اتفاقات باید با هم صحبت کنیم و تصمیم بگیریم. شما هم ناراحت نباشید، مردم می‌دانند چقدر برای تیم زحمت کشیده‌اید. پرسپولیس هم تیم بزرگی است و این را هر کسی می‌تواند احساس کند. هواداران هم لیاقت‌شان بهترین‌ها است. دوست دارم هوادارانی که می‌آمدند و با تمام وجود تیم را تشویق می‌کردند، خوشحال باشند.

ژوزه همچنین گفت: پرسپولیس همیشه بالاترین و بهترین تیم است و با این هواداران عظمت دارد. من تمام تلاش خودم را کردم تا تیم را بالا ببرم اما همه چیز دست به دست هم داد که اتفاقات به شکلی رقم بخورد که نه باعث رضایت من و شما باشد و نه رضایت هواداران.

این صحبت‌ها در حالی در نشست صبح امروز مطرح شد که قرار است جلسات دیگری بین مدیر عامل پرسپولیس و مانوئل ژوزه تشکیل شود.

محمد رویانیان با اعلام مطالب بالا تاکید کرد: برخورد ژوزه بسیار خوب بود و من را تحت تأثیر قرار داد. باید جلسات دیگری داشته باشیم تا درباره مسائل مرتبط با هم صحبت کنیم. من در نشست امروز به آقای ژوزه گفتم، شما مربی بزرگی هستید، همیشه سعی کردید که پدرانه با بازیکنان صحبت کنید و شخصیتی که از خود نشان دادید، نقاط تاریک نداشت.

وی افزود: همه ما می‌دانیم با تمام وجود برای پرسپولیس زحمت کشیدید. جامعه رسانه‌ای، باشگاه و مردم هم در این مدت در همین روزهای اخیر با دید مثبت به شما نگاه کردند. رسانه‌ها طوری برخورد نکردند که شخصیت شما زیر سوال برود. با احترام نوشتند و به غرض ورزی علیه شما مطلبی ننوشتند که از این بابت خودم از آنها تشکر کردم و می‌کنم.

مدیرعامل پرسپولیس اضافه کرد: چند روز هم گفتیم که باید با هم صحبت کنیم تا تصمیم بگیریم و به توافق برسیم. اینطور نبود که شما را بکوبند و خط مشی همه از باشگاه تا رسانه‌ها حفظ شأن شما بود.

وی ادامه داد: در صحبت‌هایی که به آقای ژوزه داشتم برای من بسیار جالب بود که از بازیکنان بسیار به نیکی یاد کرد و بارها نیز از هواداران صحبت کرد. صحبت‌ها زیاد بود ولی بحث عمده آن تحت تاثیر این دو مساله قرار داشت. او حتی گفت: بازیکنان برخورد بد نداشتند. تمام تلاش خود را کردند و می‌خواستند که به آنها اطمینان داشته باشیم.

رویانیان در پایان به مطلب جالبی هم اشاره کرد: ژوزه حتی به علی کریمی اشاره کرد و گفت: در نیم فصل دوم می‌بینید که او کمک زیادی خواهد کرد. او وقتی به شرایط خوبی برگردد و مصدومیت را پشت سر بگذارد، کمک بزرگی خواهد بود. ژوزه درباره تیم دلسوزانه صحبت کرد و حتی توصیه‌هایی داشت. قرار است جلسات فشرده‌ای طی این دو روز با هم داشته باشیم که نتایج آن متعاقبا اعلام می‌شود.