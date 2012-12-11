فرخ مطلبی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی و پیش بینی کارشناسان طی 24 ساعت آینده هوای استان نیمه ابری از اواخر وقت ابری و در برخی نقاط با بارش برف و باران و وزش باد همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه گزارشات هواشناسی حاکیست شب گذشته چالدران با کمینه دمای 9 درجه زیر صفر سردترین شهر و امروز شاهین دژ با بیشینه دمای 8 درجه بالای صفر نسبت به دیگر شهرهای استان هوای گرم تری داشت، افزود: کمینه دمای ارومیه 2 درجه زیر صفر و بیشینه دمای مثبت 7 درجه بود.

وی با بیان اینکه این سامانه بارشی در مرکز و شمال آذربایجان غربی فعالیت بیشتری داشته و در ارتفاعات این مناطق بارش برف پیش بینی می شود، ادامه داد: از روز چهارشنبه نیز شدت ریزش های جوی در شهرها و ارتفاعات جنوب استان افزایش یافته و در این مناطق انسداد برخی محورهای مواصلاتی به توجه به موقعیت جغرافیایی آنها دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی میزان بارش ها در مرکز و شمال استان 5 میلی متر و در جنوب استان را 20 تا 30 میلی متر پیش بینی اعلام کرد و گفت: وضعیت جوی امروز هوا نیمه ابری تا ابری همراه با بارش برف و باران، چهارشنبه کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد همراه با مه صبحگاهی و پنجشنبه نیمه ابری در برخی نقاط همراه با بارش پراکنده گزارش شده است.

امکان تردد در برخی جاده های آذربایجان غربی با تجهیزات زمستانی

همچنین مرکز مدیریت راه های آذربایجان غربی با صدور اعلامیه ای اعلام کرد: هم اکنونمحور های ارتباطی تکاب- ایرانخواه، سه راهی دندی و گردنه آغ اطاق تکاب و مایین بلاغ شاهین دژ و قوشچی در محور ارومیه سلماس برفی و استفاده از زنجیر چرخ و همراه داشتن وسایل گرمایشی الزامی است.

بر اساس گزارش این مرکز وضعیت محورهای ارتباطی شهرستانهای بوکان، شاهین دژ، سردشت و پیرانشهر هم بارانی بوده و این مرکز محور مهاباد و میاندوآب را با مه غلیظ گزارش کرده و از رانندگان خواست از سالم بودن وسیله نقلیه خود مطمئن و با سرعت مجاز حرکت کنند.