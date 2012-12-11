رشد شخاص کل بورس ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز تالار شیشه ای، شاخص کل با کمک تاثیر 37 واحدی "پتروشیمی پردیس" بیش از 129 واحد رشد کرد.

در این رشد شرکت های پالایش نفت بندرعباس با 26 واحد، بانک پارسیان با 22 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان با 21 واحد و پتروشیمی شیراز با 13 واحد تاثیرگذار بودند.



با رشد امروز شاخص، بازدهی بورس اوراق بهادار تهران به 30.82 درصد رسید. شاخص بورس که امسال را از عدد 25 هزار و 906 واحد آغاز کرده بود، در نخستین روز کاری بورس در سال 91 به کانال 26 هزار واحد وارد شد. روز 27 فروردین ماه، شاخص از کانال 27 هزار واحد عبور و عدد 27 هزار و 281 واحد را برای خود ثبت کرد. افت و خیز شاخص ادامه یافت تا در دهم اردیبهشت دوباره به کانال 26 هزار واحد و در سوم تیر به 25 هزار واحد برگشت.



اول مردادماه، شاخص بر روی 24 هزار و 996 واحد متوقف شد. عددی که برای شاخص در 17 مردادماه ثبت شد، 23 هزار و 855 واحد بود، اما در 22 مرداد ماه دوباره به کانال 24 هزار واحدی خود برگشت.



روند صعودی شاخص ادامه یافت و در 13 شهریور ماه به 25 هزار و 55 واحد رسید. چند روز بعد در 25 شهریور شاخص دوباره به ارقام 26 هزار واحدی رسید و دوم مهر ماه نیز عدد 27 هزار و 127 واحد را تجربه کرد. پنجم مهرماه رکورد دیگری برای این متغیر مهم بازار به ثبت رسید و شاخص وارد کانال 28 هزار واحد شد و تنها دو روز بعد در نهم مهرماه، توانست یک قله دیگر بالاتر رود و در همان دقایق نخست بازار مرز 29 هزار واحدی را پشت سر بگذارد.



سی ام مهرماه، زمانی برای ورود شاخص به کانال 30 هزار واحد بود. روز ششم آبان ماه، شاخص 31 هزار واحدی شد و پس از آن روندی نوسانی را طی کرد تا اینکه در هفتم آذر ماه توانست به فاز 32 هزار واحد قدم بگذارد. این متغیر با اهمیت بازار سهام، در 12 آذرماه به 33 هزار واحد رسید تا رکوردی جدید در تاریخ 46 ساله بورس اوراق بهادار رقم خورد. این در حالی است که به دنبال رشد قیمت سهام شرکت ها هجدهم آذرماه، شاخص از نیمه 33 هزار واحد عبور کرد و امروز به 33 هزار و 890 واحد رسید.