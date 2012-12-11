مهدی محمدنبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نشست امروز هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و مصوبات آن ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال برخلاف میل باطنی خود، با استعفای عباس ترابیان موافقت کردند و این موضوع بیشتر به اصرار رئیس کمیته پیشین فوتسال مبنی بر پذیرش استعفایش باز می‌گشت.

وی در همین خصوص افزود: اعضای هیات رئیسه با اکثریت آرا سیدرضا افتخاری را به عنوان سرپرست کمیته فوتسال و جانشین عباس ترابیان انتخاب کردند.

دبیر کل فدراسیون فوتبال با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم دیگری که در این نشست مطرح شد، تعیین سرپرست کمیته جوانان بود، اظهار داشت: با توجه به استعفای فریدون معینی، اعضای حاضر در نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با اکثریت آرا به میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست جدید این کمیته رای دادند.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از این انتخاب‌ها نیز مربوط به انتخاب هوشنگ نصیرزاده به عنوان سرپرست کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال می‌شد، در پاسخ به این پرسش که آیا در این نشست بحث استعفای کفاشیان و همچنین انجام مجمع فوق‌العاده فدراسیون فوتبال با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان مطرح شده بود، گفت: بحث استعفای کفاشیان و برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال در نشست امروز هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مطرح نشد.

محمدنبی در خصوص جلسه هفته آینده برخی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با وزیر ورزش و جوانان گفت: دوست ندارم به مسائل حاشیه‌ای پرداخته و پاسخ دهم. شما می‌توانید چنین مسائلی را با مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال مطرح کنید. من فقط وظیفه دارم که در خصوص مصوبات نشست ظهر امروز هیات رئیسه فدراسیون فوتبال پاسخ دهم.