انکار قتل همسر و دختر در جلسه دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز چهارم بهمن ماه سال 84، ماموران پلیس آگاهی رباط کریم در جریان قتل زن جوان و دختر 5 ساله اش قرار گرفتند.

تیم جنایی پس از حضور در محل دریافتند زن 37 ساله به نام شهلا و دختر 5 ساله اش به نامه مبینا با ضربه های چاقو به قتل رسیده اند.

پدر خانواده که موضوع را به پلیس قرار داده بود در جریان تحقیقات گفت: عصر امروز وقتی از محل کارم به خانه بازگشتم با جسد همسر و دخترم روبرو شدم. قاتل پس از کشتن شهلا طلاهای او را سرقت کرده بود.

در ادامه تحقیقات چند بار پدر خانواده به عنوان مظنون دستگیر شد که در بازجویی ها منکر قتل همسر و فرزندش شد اما 6 سال پس از این جنایت در تاریخ 20 مهر سال 90 لب به اعتراف گشود و به قتل هسمر و دخترش اعتراف کرد.

او درباره انگیزه اش گفت: شب حادثه همسرم می خواست به خانه پدرش برود که سر این موضوع با همدیگر بحث کرده و من با ضربه چاقو او را کشتم. در این لحظه دخترم از خواب بیدار شد که او را هم با ضربه ای کشته و از خانه خارج شدم. برای صحنه سازی قبل از فرار النگوهای همسرم را سرقت کردم.

با تکمیل تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواست برای محاکمه به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.پ

در جلسه محاکمه که صبح امروز به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد اولیاء دم خواستار قصاص داماد خود شدند.

متهم نیز با رد اتهام خود مدعی شد تحت فشار بازجویی ها به قتل همسر و دخترش اعتراف کرده و هیچ نقشی در این جنایت نداشته است.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.