حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر به اشاره به بررسی دو فوریت طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس اظهار داشت: هدف ما این است که جلوی ادغام‌های عجولانه دولت از قبیل ادغام وزارت ارتباطات با راه و شهرسازی را بگیریم.

وی گفت: استدلال دولت این است که طبق ماده 53 قانون برنامه باید تا پایان سال دوم برنامه پنجم که سال جاری است، تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه برساند.

فولادگر گفت: بنابراین برای اینکه از ادغام‌های عجولانه جلوگیری کنیم تصمیم گرفتیم ماده 53 قانون برنامه پنجم را اصلاح کنیم که براساس آن الزام را برداریم و دولت ملزم نباشد تا پایان سال جاری تعداد وزارتخانه را به 17 برساند.

وی گفت: حتی در این اصلاح عدد 17 را هم برداشتیم و تاکید شد که دولت برای هر ادغامی لایحه به مجلس بدهد و بحث تعداد مطرح نباشد.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی خاطرنشان کرد: در صورتی که این طرح تصویب شود اگر دولت بخواهد هر تغییری در هر ساختاری و سازمانی داشته باشد که بخواهد سازمانی را به عنوان زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری ببرد باید با تایید مجلس این کار را انجام دهد در واقع با این طرح و اصلاحیه مانع این نوع اقدامات بدون تصویب مجلس شدیم.

وی در خصوص تصمیم دولت برای ادغام وزارت ارتباطات با راه و شهرسازی یا تبدیل آن به سازمان مستقل گفت: نظر ما این است که وزارت ارتباطات سنخیتی با وزارت راه و شهرسازی ندارد. وظایف مهمی طبق قانون برنامه پنجم بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده که به ادغام این وزارتخانه و انحلال آن کارهایی از قبیل توسعه دولت الکترونیک، توسعه زیرساخت ها و شبکه ملی اطلاعات بر زمین خواهد ماند.

فولادگر گفت: دولت تصمیم دارد با مصوبه شورای عالی اداری وزارت ارتباطات را به سازمان تبدیل کند اما با این اصلاحیه که فردا در مجلس نهایی خواهد شد تاکید کردیم برای این نوع اقدامات هم حتماً بادی از طرف مجلس مجوزی باشد. بنابراین دولت برای ادغام این وزارتخانه باید لایحه بدهد یا حتی اگر بگوید این وزارتخانه سه سازمان دارد که دو سازمان آن را به جای دیگری منتقل می‌کند و یک سازمان را به سازمان مستقل تبدیل خواهد کرد باید مجوز مجلس را بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: حتی در صورتی که دولت برای ادغام وزارت ارتباطات به مجلس لایحه دهد در شرایط فعلی مجلس اصلاً با آن موافق نیست اما اگر د رزمان دیگری دولت بخواهد این وزارتخانه را با وزارتخانه دیگری ادغام کند دست مجلس بسته نیست.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی یادآور شد: این طرح امروز در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد تا فردا در جلسه علنی به تصویب نهایی برسد.