کمبود اعتبارات مهمترین مشکل پروژه های شهرداری منطقه پنج کرمانشاه است

پیمان رحیمی درگفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: درسال جاری برای اجرا واتمام پروژه های تعریف شده دراین منطقه شش میلیارد تومان اعتباراختصاص یافته بود که تمامی این اعتبارات اکنون با شروع به کاراجرای این پروژه ها به اتمام رسید وما اکنون با کمبود اعتبارات برای تکمیل پروژه ها روبروهستیم.

وی احداث وتکمیل بلوارشهرک ظفر را یکی از بزرگترین پروژه های شهرداری منطقه پنج کرمانشاه دانست و ابراز داشت: درحال حاضر این پروژه 98 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی تصریح کرد: کار ساخت پارک شهرک هوانیروزنیز با صددر صد پیشرفت فیزیکی به اتمام رسیده است.

وی اظهار داشت: پارک بلوار شهرک ظفردرفازهای اول، دوم و سوم اجرا شده و تا یک ماه دیگربه بهره برداری می رسد.

وی همچنین کارساخت پارک شهرک شهرداری را نیزاتمام یافته عنوان کرد و گفت: این پروژه اکنون درمرحله بهره برداری قرار دارد.

شهردار منطقه پنج کرمانشاه ابراز داشت: کل اعتبارات درنظرگرفته شده برای پروژه های عمرانی شهرداری منطقه پنج کرمانشاه در سال 1391، شش میلیارد تومان است.

رحیمی جدول گذاری، تکمیل فاز دوم رودخانه چم بشیر، پارک شهید یزدان پناه درشهرک جهاد، نصب برج های نوری در بلوارطاقبستان، پیاده رو سازی بلوار شهید سرباز محمدی ، گلها وشهرک کارمندان وبازپیرایی پارک های کوثر، فرهنگیان ، چقاکبود و بلوار طاقبستان را از جمله فعالیت های انجام شده در سطح شهرداری این منطقه برشمرد.

وی در ادامه همچنین ازتکمیل لاین غربی باغ راه بزرگراه امام خمینی (ره) که در حال حاضر 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان آذرماه به بهره برداری می رسد خبر داد.

وی گفت: کارآماده سازی پارک آزادگان شهرک جهاد نیز که به تازه گی شروع شده با80 درصد پیشرفت فیزیکی روبرو است.

شهردارمنطقه پنج کرمانشاه دفع آب های سطحی بلوارگلهای شهرک مسکن ومیدان معلم،آسفالت کوچه شهرک های هوانیروز، تکاور، بنیاد شهید ،باند کندرو بلوارکشمیروپشت دیوارکشتار گاه خیابان دوم کارمندان و گسترش فضای سبز بلوار کشمیر که تاکنون 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است را ازدیگر اقدامات شهرداری منطقه پنج کرمانشاه برشمرد.

