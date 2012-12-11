افتتاح شرکت تعاونی تولید کنندگان فرش دستبافت روستایی استان مرکزی

مدیر عامل شرکت تعاونی تولید کنندگان فرش دستبافت روستایی شهرستان اراک در حاشیه این افتتاح درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: این شرکت تعاونی از سه بخش تشکیل شده که در بخش اول فروش مواد فرش(خامه، دار و غیره) بخش دوم فروشگاه عرضه فرش و بخش سوم مختص کارهای اداری و آموزشی می باشد.



احسان کریمی در ادامه افزود: ساختمان شرکت تعاونی فرش دستبافت روستایی دارای دویست و 70 متر زیر بنا می باشد که با اعتباری بالغ بر دویست و 75 میلیون راه اندازی شده است.



مدیر عامل شرکت تعاونی فرش دستبافت روستایی اظهار داشت: کل بافنده ها در استان سیزده هزار و 500 بافنده هستند که دو هزار و 800 نفر از آنها مربوط به اتحادیه واقع در اراک می شود که در حال حاضر 70 درصد از این بافنده ها فعال هستند.



وی تصریح کرد: به طور کلی ششصد نفر برای اتحادیه فعالیت می کنند که در سال هشتصد متر مربع تولید دارند و همچنین برای هزینه های بافت فرش به صورت نقدی و غیر نقدی(وام کم بهره) به آنها کمک می شود.

