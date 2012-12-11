زمان برگزاری هفته سوم لیگ برتر کشتی آزاد تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی با تایید این خبر گفت: با توجه به اینکه مرحله نیمهنهایی و نهایی لیگ برتر کشتی آزاد روز 12 دیماه انجام میشود، تصمیم بر این گرفته شد تا هفته سوم از دور برگشت روز سهشنبه 5 دیماه برگزار شود تا تیمها فرصت مناسبی برای حضور در مسابقات نیمه نهایی و نهایی داشته باشند.
بنا بر این گزارش برنامه هفته سوم از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد به شرح زیر تغییر کرد:
هفته سوم: سهشنبه 5 دیماه
گروه یک:
* پرسپولیس جویبار - سایپای شمال (تنکابن)– (میزبان جویبار)
* صدرای زیرآب - مؤسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج (ع) سبزوار (میزبان زیرآب)
گروه دو:
* داماش بابل - گاز مازندران (میزبان بابل)
* شهدای ساری- فولاد ماهان سپاهان (میزبان ساری)
طبق اعلام مسئولان فدراسیون کشتی، دور برگشت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد از روز 23 آذرماه آغاز میشود.
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