  1. ورزش
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۷

زمان برگزاری هفته سوم لیگ برتر کشتی آزاد تغییر کرد

زمان برگزاری هفته سوم لیگ برتر کشتی آزاد تغییر کرد

زمان برگزاری هفته سوم از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد از روز هفتم به روز پنجم دیماه تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی با تایید این خبر گفت: با توجه به اینکه مرحله نیمه‌نهایی و نهایی لیگ برتر کشتی آزاد روز 12 دی‌‎ماه انجام می‌شود، تصمیم بر این گرفته شد تا هفته سوم از دور برگشت روز سه‌شنبه 5 دی‌ماه برگزار شود تا تیم‌ها فرصت مناسبی برای حضور در مسابقات نیمه نهایی و نهایی داشته باشند.

بنا بر این گزارش برنامه هفته سوم از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد به شرح زیر تغییر کرد:
هفته سوم: سه‌شنبه 5 دی‌ماه
گروه یک:
* پرسپولیس جویبار - سایپای شمال (تنکابن)– (میزبان جویبار)
* صدرای زیرآب - مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج (ع) سبزوار (میزبان زیرآب)

گروه دو:
* داماش بابل - گاز مازندران (میزبان بابل)
* شهدای ساری- فولاد ماهان سپاهان (میزبان ساری)

طبق اعلام مسئولان فدراسیون کشتی، دور برگشت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد از روز 23 آذرماه آغاز می‌شود.

کد مطلب 1763727

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